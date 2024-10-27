https://sputnik-georgia.ru/20241027/vremya-ch-yuzhnaya-koreya-ugrozhaet-rossii-polozhenie-vsu-vse-khuzhe-selidovo-pochti-vs-290604836.html
Время Ч: Южная Корея угрожает России, положение ВСУ все хуже, Селидово почти всё
Время Ч: Южная Корея угрожает России, положение ВСУ все хуже, Селидово почти всё
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T09:34+0400
2024-10-27T09:34+0400
2024-10-27T09:34+0400
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Почему ВСУ все активнее отходят из Селидово? Насколько серьезна проблема с дезертирством из украинской армии? Чего больше всего опасается Пентагон? Зачем Сеул угрожает России? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, южная корея, сеул, политика, пентагон, видео
мультимедиа, видео, в мире, южная корея, сеул, политика, пентагон, видео
Время Ч: Южная Корея угрожает России, положение ВСУ все хуже, Селидово почти всё
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Почему ВСУ все активнее отходят из Селидово? Насколько серьезна проблема с дезертирством из украинской армии? Чего больше всего опасается Пентагон? Зачем Сеул угрожает России?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.