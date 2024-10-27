https://sputnik-georgia.ru/20241027/zaklyuchenie-bdipch-obse-podtverdilo-legitimnost-vyborov-v-gruzii---papuashvili-290615607.html

Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов в Грузии – Папуашвили

Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Папуашвили выделил ту часть заключения наблюдателей, где говорится о спокойной и равной предвыборной среде 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T17:13+0400

2024-10-27T17:13+0400

2024-10-27T17:54+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. После первичного заключения миссии БДИПЧ ОБСЕ вопросы касательно легитимации избирательного процесса и парламентских выборов 26 октября больше не возникают, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после пресс-конференции совместной международной миссии.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Он отметил, что, согласно заключению международной миссии, предвыборный период был спокойным, и у всех была возможность проводить предвыборную кампанию в равных условиях. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.Последние данные по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, обсе, пасе, парламентские выборы в грузии 2024