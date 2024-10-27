https://sputnik-georgia.ru/20241027/zaklyuchenie-bdipch-obse-podtverdilo-legitimnost-vyborov-v-gruzii---papuashvili-290615607.html
Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов в Грузии – Папуашвили
Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов в Грузии – Папуашвили
Sputnik Грузия
Папуашвили выделил ту часть заключения наблюдателей, где говорится о спокойной и равной предвыборной среде 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T17:13+0400
2024-10-27T17:13+0400
2024-10-27T17:54+0400
парламентские выборы
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
обсе
пасе
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286043312_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_57cf5f23e9af79cd9b34bc11b950ebd2.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. После первичного заключения миссии БДИПЧ ОБСЕ вопросы касательно легитимации избирательного процесса и парламентских выборов 26 октября больше не возникают, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после пресс-конференции совместной международной миссии.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Он отметил, что, согласно заключению международной миссии, предвыборный период был спокойным, и у всех была возможность проводить предвыборную кампанию в равных условиях. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.Последние данные по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286043312_45:117:1028:854_1920x0_80_0_0_cf117c729f4cc23e2644572e18d85cea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, обсе, пасе, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, обсе, пасе, парламентские выборы в грузии 2024
Заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов в Грузии – Папуашвили
17:13 27.10.2024 (обновлено: 17:54 27.10.2024)
Папуашвили выделил ту часть заключения наблюдателей, где говорится о спокойной и равной предвыборной среде
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. После первичного заключения миссии БДИПЧ ОБСЕ вопросы касательно легитимации избирательного процесса и парламентских выборов 26 октября больше не возникают, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после пресс-конференции совместной международной миссии.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
"Мы видели главное заключение оценки БДИПЧ ОБСЕ, которое касается самих выборов. Исходя из этого, естественно, больше не ставится под вопрос легитимация выборов, что мы видим со стороны некоторых представителей оппозиции", – заявил Папуашвили.
Он отметил, что, согласно заключению международной миссии, предвыборный период был спокойным, и у всех была возможность проводить предвыборную кампанию в равных условиях.
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.
Последние данные по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,92%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,037%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,164%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.