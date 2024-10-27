https://sputnik-georgia.ru/20241027/zurabishvili-zayavila-o-totalnoy-falsifikatsii-vyborov-v-gruzii--290618711.html
Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии
Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии
Sputnik Грузия
Президент назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T21:10+0400
2024-10-27T21:10+0400
2024-10-27T22:07+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы с использованием всех возможных способов, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в присутствии лидеров оппозиционных партий. "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.Плюс к этому, по ее словам, были использованы современные технологии для того, чтобы "отмыть фальсификацию". Она назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа. "Такого еще не было", – сказала Зурабишвили.Президент анонсировала проведение протестной акции в понедельник, в 19:00 на главном проспекте столицы - Руставели.По ее словам, участники акции покажут всему миру, что не признают результатов парламентских выборов."Поскольку я не один человек и я тот самый институт, который сегодня представляет население Грузии, я хочу обратиться к населению и сказать им – мы должны встать вместе и заявить, что мы не признаем эти выборы", - подчеркнула президент.Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили сказали, что заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Последние данные по итогам выборов:Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты".Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии
21:10 27.10.2024 (обновлено: 22:07 27.10.2024)
Президент назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы с использованием всех возможных способов, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в присутствии лидеров оппозиционных партий.
"Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.
"Мы стали свидетелями необычного явления. Это было тотальной фальсификацией, тотальным захватом ваших голосов с использованием всех возможных способов фальсификации выборов, которые видели в разных странах и в этой стране", – сказала Зурабишвили.
Плюс к этому, по ее словам, были использованы современные технологии для того, чтобы "отмыть фальсификацию". Она назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа.
"Такого еще не было", – сказала Зурабишвили.
Президент анонсировала проведение протестной акции в понедельник, в 19:00 на главном проспекте столицы - Руставели.
"Мы никому не уступим право проводить демократические выборы. Это будет символическое выступление - всех нас вместе", - заявила Зурабишвили.
По ее словам, участники акции покажут всему миру, что не признают результатов парламентских выборов.
"Поскольку я не один человек и я тот самый институт, который сегодня представляет население Грузии, я хочу обратиться к населению и сказать им – мы должны встать вместе и заявить, что мы не признаем эти выборы", - подчеркнула президент.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили сказали, что заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Последние данные по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,92%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,037%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,164%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты".
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.