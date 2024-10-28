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https://sputnik-georgia.ru/20241028/blinken-mezhdunarodnye-nablyudateli-ne-obyavlyali-vybory-v-gruzii-svobodnymi-290626579.html
Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными
Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными
Sputnik Грузия
Сильная демократия в Грузии является источником силы с 2004 года, и явка на выборах демонстрирует приверженность грузинского народа демократии, отметил главы... 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T12:02+0400
2024-10-28T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Международные наблюдатели не объявляли результаты прошедших в Грузии парламентских выборов свободными и справедливыми, а выявленные нарушения подорвали доверие международного сообщества к возможности их справедливого исхода, говорится в заявлении главы госдепа США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте госдепа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;"Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. Как отметил Блинкен, сильная демократия в Грузии является источником силы с 2004 года, и явка на выборах демонстрирует приверженность грузинского народа демократии. Однако в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили, что предвыборная среда характеризовалась злоупотреблением правящей партией административными ресурсами, подкупом голосов и запугиванием избирателям, что, как отметил Блинкен, "способствовало созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода выборов". В дальнейшем США также призывают политических лидеров Грузии уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и сообща устранить недостатки в избирательном процессе. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили сказали, что заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты". Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, пасе, обсе
парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, пасе, обсе

Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными

12:02 28.10.2024 (обновлено: 12:55 28.10.2024)
© Press service of the Russian Foreign Ministry / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2024
© Press service of the Russian Foreign Ministry
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Сильная демократия в Грузии является источником силы с 2004 года, и явка на выборах демонстрирует приверженность грузинского народа демократии, отметил главы госдепа США
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Международные наблюдатели не объявляли результаты прошедших в Грузии парламентских выборов свободными и справедливыми, а выявленные нарушения подорвали доверие международного сообщества к возможности их справедливого исхода, говорится в заявлении главы госдепа США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте госдепа.
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"Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.
"Хотя международные и местные наблюдатели согласились с тем, что день выборов в целом был хорошо администрирован, мы отмечаем сообщения о нарушениях и отдельных случаев насилия. Международные наблюдатели не объявляли результаты свободными и справедливыми", - говорится в заявлении.
Как отметил Блинкен, сильная демократия в Грузии является источником силы с 2004 года, и явка на выборах демонстрирует приверженность грузинского народа демократии.
© photo: Sputnik / StringerПарламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2024
Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
© photo: Sputnik / Stringer
Однако в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили, что предвыборная среда характеризовалась злоупотреблением правящей партией административными ресурсами, подкупом голосов и запугиванием избирателям, что, как отметил Блинкен, "способствовало созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода выборов".

"Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", – отмечено в сообщении.

В дальнейшем США также призывают политических лидеров Грузии уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и сообща устранить недостатки в избирательном процессе.

"Цели европейской и евроатлантической интеграции Грузии, закрепленные в Конституции страны, требуют, чтобы власть уважала права представителей гражданского общества и фундаментальные свободы всех граждан Грузии", – говорится в заявлении Блинкена.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили сказали, что заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов.
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция зарубежных наблюдателей по итогам парламентских выборов в Грузии
Пресс-конференция зарубежных наблюдателей по итогам парламентских выборов в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2024
Пресс-конференция зарубежных наблюдателей по итогам парламентских выборов в Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
"За Грузию" – 7,768%.
Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты".
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
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