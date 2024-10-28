https://sputnik-georgia.ru/20241028/blinken-mezhdunarodnye-nablyudateli-ne-obyavlyali-vybory-v-gruzii-svobodnymi-290626579.html

Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными

Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными

Sputnik Грузия

Сильная демократия в Грузии является источником силы с 2004 года, и явка на выборах демонстрирует приверженность грузинского народа демократии, отметил главы... 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T12:02+0400

2024-10-28T12:02+0400

2024-10-28T12:55+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Международные наблюдатели не объявляли результаты прошедших в Грузии парламентских выборов свободными и справедливыми, а выявленные нарушения подорвали доверие международного сообщества к возможности их справедливого исхода, говорится в заявлении главы госдепа США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте госдепа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. Как отметил Блинкен, сильная демократия в Грузии является источником силы с 2004 года, и явка на выборах демонстрирует приверженность грузинского народа демократии. Однако в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили, что предвыборная среда характеризовалась злоупотреблением правящей партией административными ресурсами, подкупом голосов и запугиванием избирателям, что, как отметил Блинкен, "способствовало созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода выборов". В дальнейшем США также призывают политических лидеров Грузии уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и сообща устранить недостатки в избирательном процессе. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили сказали, что заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты". Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, пасе, обсе