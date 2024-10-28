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Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Как изменились цены на новое жилье в Тбилиси – новая статистика

Sputnik Грузия

Средняя цена в третьем квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 156 лари 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T09:01+0400

2024-10-28T09:01+0400

2024-10-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2024 года в Тбилиси снизился на 0,9%, при этом по сравнению со вторым кварталом 2024 года цены выросли на 8%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в третьем квартале вырос на 46,7%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом этого года, снизились на 1,1%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2023 года выросли на 7,5%.Цены на новые дома в Тбилиси в третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом этого года, снизились на 0,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2023 года выросли на 9,7%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в третьем квартале 2024 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 3 156 лари, белого – 3 410, а зеленого – 3 906.В третьем квартале 2023 года цены были следующими: черный каркас – 2 809 лари за квадратный метр, белый каркас – 3 159 лари, а зеленый каркас – 3 548 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы. Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, тбилиси, недвижимость в тбилиси, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"