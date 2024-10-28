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Можно любить кого угодно на расстоянии, но Россия всегда будет рядом – политолог
Можно любить кого угодно на расстоянии, но Россия всегда будет рядом – политолог
Sputnik Грузия
Запрос на нормальные отношения с Россией в Грузии всегда был и будет, это понимал даже Михаил Саакашвили, будучи президентом, но сегодня его последователи это... 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T18:15+0400
2024-10-28T18:15+0400
2024-10-28T18:15+0400
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Так считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов. И об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия. "Если сейчас хоть десять Саакашвили победят на выборах, запрос на нормальные отношения с Россией будет. Более того, сам же Саакашвили отменял визы после 2008 года, подписывал соглашения с ИНТЕР РАО, потому что даже он был вынужден с этим смириться… Что, получается, Саакашвили – российский агент? Нет, дело в том, что запрос на Россию всегда был и будет, кто бы не пришел к власти", – заявил Маркедонов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, сергей маркедонов, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, сергей маркедонов, россия, видео
Можно любить кого угодно на расстоянии, но Россия всегда будет рядом – политолог
Запрос на нормальные отношения с Россией в Грузии всегда был и будет, это понимал даже Михаил Саакашвили, будучи президентом, но сегодня его последователи это стараются не вспоминать. Об этом заявил известный эксперт и политолог.
Так считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов. И об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
"Если сейчас хоть десять Саакашвили победят на выборах, запрос на нормальные отношения с Россией будет. Более того, сам же Саакашвили отменял визы после 2008 года, подписывал соглашения с ИНТЕР РАО, потому что даже он был вынужден с этим смириться… Что, получается, Саакашвили – российский агент? Нет, дело в том, что запрос на Россию всегда был и будет, кто бы не пришел к власти", – заявил Маркедонов.