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Можно любить кого угодно на расстоянии, но Россия всегда будет рядом – политолог

Можно любить кого угодно на расстоянии, но Россия всегда будет рядом – политолог

Sputnik Грузия

Запрос на нормальные отношения с Россией в Грузии всегда был и будет, это понимал даже Михаил Саакашвили, будучи президентом, но сегодня его последователи это... 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T18:15+0400

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Так считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов. И об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия. "Если сейчас хоть десять Саакашвили победят на выборах, запрос на нормальные отношения с Россией будет. Более того, сам же Саакашвили отменял визы после 2008 года, подписывал соглашения с ИНТЕР РАО, потому что даже он был вынужден с этим смириться… Что, получается, Саакашвили – российский агент? Нет, дело в том, что запрос на Россию всегда был и будет, кто бы не пришел к власти", – заявил Маркедонов.

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