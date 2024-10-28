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Небольшая страна в ЕС с национальными интересами, или почему Грузия хочет быть как Венгрия

Небольшая страна в ЕС с национальными интересами, или почему Грузия хочет быть как Венгрия

Sputnik Грузия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показывает своими действиями, что его страна не просто статист на мировой арене, который следует интересам или указаниям... 28.10.2024, Sputnik Грузия

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Премьер-министр Венгрии показывает, что его страна проводит свои собственные интересы, будучи членом НАТО и ЕС, а грузинские власти видят в этом пример для себя, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов.Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Орбан всем говорит, мол, да, я с вами (с ЕС и НАТО – ред.), я – западный политик, но интересы Венгрии важны, поэтому мне в моей соседней Украине важен мир, а Грузия – это страна, с которой я кооперирую, потому что кооперирую и с другими странами региона. Поэтому я считаю, что страна, которая пытается повторять венгерский пример, достойна моей поддержки", – заявил Маркедонов.Премьер-министр Венгрии одним из первых поздравил своего грузинского коллегу и правящую партию "Грузинская мечта" с победой на парламентских выборах.Более того, Орбан станет первым лидером, который посетит Грузию с официальным визитом после проведения выборов в парламент страны. Премьер-министр Венгрии приедет вместе с правительственной делегацией, в которую входят глава МИД и торговли Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, министр финансов Венгрии Михай Варга, госсекретарь Янош Мате и другие официальные лица.

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