https://sputnik-georgia.ru/20241028/neytralnye-gruzinskie-npo-polozhitelno-otsenili-sostoyavshiesya-vybory-290625628.html

Нейтральные грузинские НПО положительно оценили состоявшиеся выборы

Нейтральные грузинские НПО положительно оценили состоявшиеся выборы

Sputnik Грузия

Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе и масштабно с использованием электронных технологий 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T11:35+0400

2024-10-28T11:35+0400

2024-10-28T11:45+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Несколько грузинских НПО – "Клуб молодых экспертов", "Объединение добровольцев Грузии" и "Движение лига избирателей", наблюдавших за процессом голосования в день выборов, положительно оценили в своем отчете состоявшиеся выборы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно заключению, парламентские выборы 26 октября в конечном итоге прошли в спокойной и конкурентной среде. Также было отмечено, что, по сравнению с предыдущими выборами, значительно возросла активность избирателей. По его словам, временная неисправность электронных аппаратов не отразилась на процессе голосования. По словам председателя наблюдательной организации "Лига избирателей" Рати Абакелия, ЦИК обеспечила технически исправно налаженный избирательный процесс, что подтверждают и международные наблюдатели. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Последние данные по итогам выборов в Грузии: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости, обсе, пасе