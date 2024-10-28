Нейтральные грузинские НПО положительно оценили состоявшиеся выборы
11:35 28.10.2024 (обновлено: 11:45 28.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПарламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
© photo: Sputnik / Stringer
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Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе и масштабно с использованием электронных технологий
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Несколько грузинских НПО – "Клуб молодых экспертов", "Объединение добровольцев Грузии" и "Движение лига избирателей", наблюдавших за процессом голосования в день выборов, положительно оценили в своем отчете состоявшиеся выборы.
Согласно заключению, парламентские выборы 26 октября в конечном итоге прошли в спокойной и конкурентной среде. Также было отмечено, что, по сравнению с предыдущими выборами, значительно возросла активность избирателей.
"Наша нейтральная наблюдательная организация провела мониторинг около 70 избирательных участков по всей Грузии. Никаких эксцессов на этих участках не было, но были моменты, когда аппарат (для голосования – ред.) выходил из строя, и сотрудники ЦИК решали этот вопрос примерно за 15-20 минут", – заявил глава "Клуба молодых экспертов" Анри Метревели.
По его словам, временная неисправность электронных аппаратов не отразилась на процессе голосования.
По словам председателя наблюдательной организации "Лига избирателей" Рати Абакелия, ЦИК обеспечила технически исправно налаженный избирательный процесс, что подтверждают и международные наблюдатели.
"Процесс по всей стране проходил в спокойной обстановке. Это факт, что ЦИК обеспечила технически исправный, налаженный избирательный процесс. Спокойную обстановку подтверждают иностранные наблюдатели, в том числе глава краткосрочной группы наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ Паскаль Ализард, который заявил, что выборы состоялись", – сказал Абакелия.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Последние данные по итогам выборов в Грузии:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,81%;
"За Грузию" – 7,768%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.