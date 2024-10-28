https://sputnik-georgia.ru/20241028/pervoy-v-parlament-zaydet-partiya-gakhariya--lider-girchi-o-taktike-oppozitsii-290630604.html
Первой в парламент зайдет партия "Гахария" – лидер "Гирчи" о тактике оппозиции
Первой в парламент зайдет партия "Гахария" – лидер "Гирчи" о тактике оппозиции
Sputnik Грузия
Будет разыграна карта фейковой революции, которая позже сойдет на нет, заявил лидер партии 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T16:16+0400
2024-10-28T16:16+0400
2024-10-28T16:16+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Несмотря на анонсированный бойкот парламента, озвученный четырьмя оппозиционными партиями, преодолевшими проходной барьер, и не признавшими результаты выборов, партия экс-премьера Гахария "За Грузию" войдет в парламент первой, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. По словам политика, будет разыграна карта фейковой революции, которая позже сойдет на нет. Хвичия также не исключил, что к новому году на свободу выйдет экс-президент Саакашвили. Партия "Гирчи", согласно предварительным данным ЦИК, набрала 3,003% и не смогла преодолеть 5-процентный проходной барьер. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, партия "гирчи", парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, яго хвичия, партия "гирчи", парламентские выборы в грузии 2024
Первой в парламент зайдет партия "Гахария" – лидер "Гирчи" о тактике оппозиции
Будет разыграна карта фейковой революции, которая позже сойдет на нет, заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Несмотря на анонсированный бойкот парламента, озвученный четырьмя оппозиционными партиями, преодолевшими проходной барьер, и не признавшими результаты выборов, партия экс-премьера Гахария "За Грузию" войдет в парламент первой, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Прошли четыре партии, каждая набрала по 10%. Сейчас они просто из вежливости говорят, что не зайдут... В итоге все свалят на Гахария, и партия Гахария войдет в парламент первой", – заявил Хвичия в одном из интернет-эфиров.
По словам политика, будет разыграна карта фейковой революции, которая позже сойдет на нет.
Хвичия также не исключил, что к новому году на свободу выйдет экс-президент Саакашвили.
Партия "Гирчи", согласно предварительным данным ЦИК, набрала 3,003% и не смогла преодолеть 5-процентный проходной барьер.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;