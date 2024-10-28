https://sputnik-georgia.ru/20241028/pervoy-v-parlament-zaydet-partiya-gakhariya--lider-girchi-o-taktike-oppozitsii-290630604.html

Первой в парламент зайдет партия "Гахария" – лидер "Гирчи" о тактике оппозиции

Первой в парламент зайдет партия "Гахария" – лидер "Гирчи" о тактике оппозиции

Sputnik Грузия

Будет разыграна карта фейковой революции, которая позже сойдет на нет, заявил лидер партии 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T16:16+0400

2024-10-28T16:16+0400

2024-10-28T16:16+0400

парламентские выборы

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Несмотря на анонсированный бойкот парламента, озвученный четырьмя оппозиционными партиями, преодолевшими проходной барьер, и не признавшими результаты выборов, партия экс-премьера Гахария "За Грузию" войдет в парламент первой, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. По словам политика, будет разыграна карта фейковой революции, которая позже сойдет на нет. Хвичия также не исключил, что к новому году на свободу выйдет экс-президент Саакашвили. Партия "Гирчи", согласно предварительным данным ЦИК, набрала 3,003% и не смогла преодолеть 5-процентный проходной барьер. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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