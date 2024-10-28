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Премьер Грузии поблагодарил ЦИК за проделанную на выборах работу
Премьер Грузии поблагодарил ЦИК за проделанную на выборах работу
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Парламентские выборы в стране впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T14:52+0400
2024-10-28T14:52+0400
2024-10-28T15:06+0400
парламентские выборы в грузии 2024
"сила народа"
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия полностью справилась с поставленными задачами и правильно реализовала на выборах внедренные технологии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Согласно обновленным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 53,93 % голосов избирателей. Эти результаты отказались признавать четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент. Как отметил глава правительства, впервые выборы прошли в стране с использованием электронных технологий. Американская аудиторская компания Pro v&v представила результаты двух этапов аудита, согласно которым электронные аппараты на парламентских выборах в Грузии 26 октября работали исправно, а члены избирательных участков были хорошо подготовлены и работали без задержек. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , "сила народа", единое национальное движение, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
парламентские выборы в грузии 2024 , "сила народа", единое национальное движение, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
Премьер Грузии поблагодарил ЦИК за проделанную на выборах работу
14:52 28.10.2024 (обновлено: 15:06 28.10.2024)
Парламентские выборы в стране впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия полностью справилась с поставленными задачами и правильно реализовала на выборах внедренные технологии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Согласно обновленным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 53,93 % голосов избирателей. Эти результаты отказались признавать четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент.
"Для правильной реализации этих технологий требовались особые усилия, и ЦИК полностью справилась с этой задачей, как и с другими. Соответственно, мы выражаем особую благодарность ЦИК и всей избирательной администрации", – сказал Кобахидзе в начале заседания правительства.
Как отметил глава правительства, впервые выборы прошли в стране с использованием электронных технологий.
"Более 90% избирателей прошли регистрацию электронно, проголосовали электронно, и их голоса были подсчитаны электронно", – отметил Кобахидзе.
Американская аудиторская компания Pro v&v представила результаты двух этапов аудита, согласно которым электронные аппараты на парламентских выборах в Грузии 26 октября работали исправно, а члены избирательных участков были хорошо подготовлены и работали без задержек.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;