https://sputnik-georgia.ru/20241028/premer-gruzii-poblagodaril-tsik-za-prodelannuyu-na-vyborakh-rabotu-290629216.html

Премьер Грузии поблагодарил ЦИК за проделанную на выборах работу

Премьер Грузии поблагодарил ЦИК за проделанную на выборах работу

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в стране впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T14:52+0400

2024-10-28T14:52+0400

2024-10-28T15:06+0400

парламентские выборы в грузии 2024

"сила народа"

единое национальное движение

ираклий кобахидзе

политика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия полностью справилась с поставленными задачами и правильно реализовала на выборах внедренные технологии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Согласно обновленным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 53,93 % голосов избирателей. Эти результаты отказались признавать четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент. Как отметил глава правительства, впервые выборы прошли в стране с использованием электронных технологий. Американская аудиторская компания Pro v&v представила результаты двух этапов аудита, согласно которым электронные аппараты на парламентских выборах в Грузии 26 октября работали исправно, а члены избирательных участков были хорошо подготовлены и работали без задержек. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , "сила народа", единое национальное движение, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости