https://sputnik-georgia.ru/20241028/rost-ekonomiki-privlechenie-investitsiy--premer-gruzii-ozvuchil-ambitsioznye-plany-290638070.html

Рост экономики, привлечение инвестиций – премьер Грузии озвучил амбициозные планы

Рост экономики, привлечение инвестиций – премьер Грузии озвучил амбициозные планы

Sputnik Грузия

Предвыборная четырехлетняя программа "Грузинской мечты" предусматривает рост экономики до 130 миллиардов лари в 2028 году 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T19:48+0400

2024-10-28T19:48+0400

2024-10-29T01:13+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" планирует за четыре года вывести страну на другой уровень развития, - среди амбициозных задач дальнейший рост экономики, инвестиций, улучшение уровня жизни граждан, что необходимо для полной интеграции Грузии в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По информации Кобахидзе, примерно через месяц парламенту будет представлена обновленная четырехлетняя программа правительства, которая основана на предвыборной программе "Грузинской мечты". Предвыборная четырехлетняя программа "Грузинской мечты" предусматривает рост экономики до 130 миллиардов лари в 2028 году, то есть на 44,4% по сравнению с 2024 годом. Объем экономики Грузии в 2012 году составлял 28 миллиардов лари, а в 2024 году она достигла 90 миллиардов лари. "Бюджет должен превысить 40 миллиардов за четыре года, это абсолютно достижимо, и здесь мы тоже должны быть полностью мобилизованы. Уровень безработицы должен быть ниже 4%, а уровень бедности должен быть ниже 4%, как минимум 300 тысяч наших сограждан должны преодолеть бедность в этой стране в ближайшие четыре года", - отметил он. По информации правительства, в 2012 году за чертой бедности в Грузии находилось 30% населения (1 120 000 чел.), а в 2023 году эта цифра сократилась до 11,8% (440 тысяч). Кроме того, премьер напомнил о важных инфраструктурных проектах, которые будут реализованы в стране в ближайшие годы – это строительство нового международного аэропорта в столице в Вазиани ( примерно в 25 км от Тбилиси), расширение аэропорта Кутаиси, строительство первого глубоководного порта в Анаклия, строительстов которого уже началось. "Результаты мы получим максимум к 2029 году, хотя надеюсь, что первые суда будут приняты на 1 год раньше", - отметил премьер. Кобахидзе напомнил и решения, направленные на возможность получения в Грузии еще более качественного высшего образования Проекта, должен завершиться к 2028 году. Также, премьер отметил, что забота об армии и полиции будет продолжаться в постоянном режиме, так как они являются одной из главных опор государственности. Внешняя политика Евроинтеграцию премьер назвал главным приоритетом внешней политики Грузии. "У нас очень важные внешнеполитические приоритеты, и главный приоритет – это, конечно, евроинтеграция. Мы ждем перезагрузки отношений, которая, как мы думаем, будет происходить интенсивно с начала следующего года", - сказал Кобахидзе. Премьер сказал, что у Грузии есть конкретные обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле. Для полноценной интеграции Грузии в ЕС, по словам премьера, необходимо развивать страну по всем направлениям, включая, экономический рост. "Все понимают, что если экономические показатели не будут соответствующими, страну в Евросоюз никто не примет. Поэтому развитие по всем направлениям важно для того, чтобы мы к 2030 году добились полной интеграции Грузии в Евросоюз, и для этого будет сделано все", - сказал премьер-министр. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняли грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называли власти Грузии пророссийскими. Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии заявляли, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, политика, ираклий кобахидзе