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В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты – они ликвидированы

В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты – они ликвидированы

Sputnik Грузия

У уничтоженных наемников нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T18:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российские силовики ликвидировали группу иностранных диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.У уничтоженных наемников нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи. Кроме того, у них при себе были личные вещи (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке), которые говорят о принадлежности к третьим странам.На теле одного из иностранных наемников есть татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.Операцию провели 27 октября в Климовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.Как заявлял 28 октября глава МИД Сергей Лавров, западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Лавров напомнил, что президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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