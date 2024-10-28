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В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты – они ликвидированы
В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты – они ликвидированы
Sputnik Грузия
У уничтоженных наемников нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T18:52+0400
2024-10-28T18:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российские силовики ликвидировали группу иностранных диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.У уничтоженных наемников нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи. Кроме того, у них при себе были личные вещи (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке), которые говорят о принадлежности к третьим странам.На теле одного из иностранных наемников есть татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.Операцию провели 27 октября в Климовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.Как заявлял 28 октября глава МИД Сергей Лавров, западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Лавров напомнил, что президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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росгвардия, фсб, сергей лавров, канада, сша, новости, в мире, россия
В Брянскую область пытались прорваться иностранные диверсанты – они ликвидированы
18:52 28.10.2024 (обновлено: 19:25 28.10.2024)
У уничтоженных наемников нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российские силовики ликвидировали группу иностранных диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом", – говорится в релизе.
У уничтоженных наемников нашли иностранное оружие, экипировку и средства связи. Кроме того, у них при себе были личные вещи (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке), которые говорят о принадлежности к третьим странам.
На теле одного из иностранных наемников есть татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
Операцию провели 27 октября в Климовском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.
Как заявлял 28 октября глава МИД Сергей Лавров, западные военные давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России. Лавров напомнил, что президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах ВСУ воюют военнослужащие западных армий, наемники, добровольцы, а также непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать западное дальнобойное оружие.