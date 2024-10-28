https://sputnik-georgia.ru/20241028/v-gruzii-ozhidaetsya-teplaya-pogoda-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-290634784.html

В Грузии ожидается теплая погода в ближайшие дни – прогноз синоптиков

В Грузии ожидается теплая погода в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается погода без осадков 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T20:58+0400

2024-10-28T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Сравнительно теплая и ясная погода ожидается в Грузии до 1 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По информации Агентства, днем температура воздуха в низинах Грузии будет в пределах 15-20 градусов тепла, а ночью температура останется низкой 29-31 октября. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит 16-18, а ночью 3-5 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода будет теплой и ясной. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем составит 14-18 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) погода будет безоблачной. Температура воздуха прогреется до 10-14 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) погода будет без осадков. Воздух прогреется до 14-18 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается теплая и ясная погода. Температура воздуха днем составит 16-18 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) будет безоблачная погода. Температура воздуха днем составит 12-16 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) будет ясная погода. Температура воздуха составит 6-11 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии