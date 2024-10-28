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В Грузии выборы не закончились – политолог оценил ситуацию в стране после 26 октября

В Грузии выборы не закончились – политолог оценил ситуацию в стране после 26 октября

Sputnik Грузия

В Грузии закончилось голосование, но не закончились выборы, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей... 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T15:18+0400

2024-10-28T15:18+0400

2024-10-28T15:40+0400

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сергей маркедонов

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"ЦИК Грузии огласил результаты, и даже западные наблюдатели признали легитимность выборов, которые прошли в стране. Но мы видим, что есть много вопросов, в частности, оппозиция не согласна с результатами, они говорят об "украденной победе". Президент Зурабишвили призывает людей выйти на улицы… Поэтому надо смотреть, выборы в Грузии еще не закончились, сложно предсказать, как события будут развиваться", – заявил Маркедонов. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию", использовались современные технологии. Она назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа.

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