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Тропический шторм "Трами" привел к оползням на Филиппинах
Тропический шторм "Трами" привел к оползням на Филиппинах
Sputnik Грузия
Тропический шторм "Трами" унес более 120 жизней на Филиппинах. Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привел удар стихии 29.10.2024, Sputnik Грузия
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На Филиппинах шторм обрушился на центральные и южные районы, а также на главный остров Лусон, спровоцировав разрушения, наводнения и оползни. Спасатели продолжают вести поиски пропавших без вести людей, которые оказались погребены под оползнями или смыты наводнениями.
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фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире, филиппины, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, в мире, филиппины, происшествия
Тропический шторм "Трами" привел к оползням на Филиппинах 13:23 29.10.2024 (обновлено: 13:24 29.10.2024)
Тропический шторм "Трами" унес более 120 жизней на Филиппинах. Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привел удар стихии
На Филиппинах шторм обрушился на центральные и южные районы, а также на главный остров Лусон, спровоцировав разрушения, наводнения и оползни.
Спасатели продолжают вести поиски пропавших без вести людей, которые оказались погребены под оползнями или смыты наводнениями.
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия схода оползня после шторма "Трами" на Филиппинах.
Последствия схода оползня после шторма "Трами" на Филиппинах.
© AP Photo / Aaron Favila
Тысячи разрушенных домов в результате шторма "Трами".
Тысячи разрушенных домов в результате шторма "Трами".
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители пытаются очистить свои вещи от грязи после схода оползня.
Местные жители пытаются очистить свои вещи от грязи после схода оползня.
© AP Photo / Aaron Favila
В поисках пропавших без вести спасателям помогают волонтеры.
В поисках пропавших без вести спасателям помогают волонтеры.
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия разрушительного шторма "Трами" на Филиппинах.
Последствия разрушительного шторма "Трами" на Филиппинах.
© AP Photo / Aaron Favila
Спасатели работают на месте недавнего оползня, вызванного тропическим штормом "Трами".
Спасатели работают на месте недавнего оползня, вызванного тропическим штормом "Трами".
© AP Photo / Aaron Favila
Жители собирают уцелевшие вещи из поврежденных домов.
Жители собирают уцелевшие вещи из поврежденных домов.
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия разрушительного шторма "Трами" на Филиппинах.
Последствия разрушительного шторма "Трами" на Филиппинах.