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Тропический шторм "Трами" привел к оползням на Филиппинах

Тропический шторм "Трами" привел к оползням на Филиппинах

Sputnik Грузия

Тропический шторм "Трами" унес более 120 жизней на Филиппинах. Смотрите в фотоленте Sputnik, к каким последствиям привел удар стихии 29.10.2024, Sputnik Грузия

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На Филиппинах шторм обрушился на центральные и южные районы, а также на главный остров Лусон, спровоцировав разрушения, наводнения и оползни. Спасатели продолжают вести поиски пропавших без вести людей, которые оказались погребены под оползнями или смыты наводнениями.

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