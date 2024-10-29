https://sputnik-georgia.ru/20241029/kurs-lari-dollar-290638784.html

Курс лари на вторник – 2,7255 GEL/$1

Курс лари на вторник – 2,7255 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0057 лари по отношению к доллару 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T09:48+0400

2024-10-29T09:48+0400

2024-10-29T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/08/269290028_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_18e5594150fa6f0ba07b9c1bc90e02ac.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 2,7255 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0057 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии