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Политолог: Признавать или не признавать выборы – не работа президента
Политолог: Признавать или не признавать выборы – не работа президента
Sputnik Грузия
В компетенцию президента Грузии не входит признание или непризнание легитимности парламентский выборов, она обязана назначить заседание парламента. Если Саломе... 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T13:53+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Итоги выборов в Грузии – что будет делать оппозиция?""По Конституции она не имеет никакой власти признавать или не признавать выборы. Это не ее работа. По Конституции она обязана назначить заседание парламента. Если она это не сделает, то опять нарушит Конституции. Она столько раз уже ее нарушала, что это уже никто не считает.По словам политолога, чтобы парламент состоялся, нужно утвердить его 2/3 состава, а для этого хватит большинства, которое имеется у партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."На этом вся катавасия закончится, скорее всего, к середине декабря", – подытожил политолог.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, саломе зурабишвили , арчил сихарулидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, саломе зурабишвили , арчил сихарулидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
Политолог: Признавать или не признавать выборы – не работа президента
13:53 29.10.2024 (обновлено: 13:54 29.10.2024)
В компетенцию президента Грузии не входит признание или непризнание легитимности парламентский выборов, она обязана назначить заседание парламента. Если Саломе Зурабишвили это не сделает, она в очередной раз нарушит Конституцию, считает политолог Арчил Сихарулидзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Итоги выборов в Грузии – что будет делать оппозиция?"
"По Конституции она не имеет никакой власти признавать или не признавать выборы. Это не ее работа. По Конституции она обязана назначить заседание парламента. Если она это не сделает, то опять нарушит Конституции. Она столько раз уже ее нарушала, что это уже никто не считает.
По словам политолога, чтобы парламент состоялся, нужно утвердить его 2/3 состава, а для этого хватит большинства, которое имеется у партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"На этом вся катавасия закончится, скорее всего, к середине декабря", – подытожил политолог.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.