https://sputnik-georgia.ru/20241029/telekanal-alt-info-prekratil-veschanie-v-gruzii-290648164.html
Телеканал "Альт-инфо" прекратил вещание в Грузии
Телеканал "Альт-инфо" прекратил вещание в Грузии
Sputnik Грузия
Телеканалу предстоит реорганизация и изменение формата вещания 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T15:48+0400
2024-10-29T15:48+0400
2024-10-29T15:48+0400
парламентские выборы
новости
грузия
общество
георгий кардава
альянс патриотов
консервативное движение
политика
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Телеканал "Альт-Инфо", известный своими консервативными взглядами, основатели которого выступают за прямой диалог Грузии с Россией, прекратил вещание после поражения руководства телеканала на парламентских выборах. Коалиция, объединившая 24 партии и организации под эгидой "Альянс патриотов", в том числе движение "Альт-Инфо", набрала на парламентских выборах 2,43% и не попала в парламент.Другой лидер, Георгий Кардава, в последней передаче отметил, что пока они не знают, как продолжат политическую и информационную борьбу. "С самого начала наш телеканал существовал благодаря вашей поддержке, вашей финансовой помощи – от первой копейки до последней. В целом, наша партийная инфраструктура существует и существовала на средства обычных людей, наших зрителей и соратников", – сказал Кардава. "Альт-инфо" не может призывать зрителей и соратников постоянно содержать такой большой телеканал, это очень сложно, поэтому нам предстоит реорганизация и изменение формата вещания, отметил он. За 40 дней до выборов США ввели санкции против двух основателей "Альт-Инфо" –Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Партию "Консервативное движение" 20 ноября 2021 года создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими консервативными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, георгий кардава, альянс патриотов, консервативное движение, политика, парламентские выборы в грузии 2024
новости, грузия, общество, георгий кардава, альянс патриотов, консервативное движение, политика, парламентские выборы в грузии 2024
Телеканал "Альт-инфо" прекратил вещание в Грузии
Телеканалу предстоит реорганизация и изменение формата вещания
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Телеканал "Альт-Инфо", известный своими консервативными взглядами, основатели которого выступают за прямой диалог Грузии с Россией, прекратил вещание после поражения руководства телеканала на парламентских выборах.
Коалиция, объединившая 24 партии и организации под эгидой "Альянс патриотов", в том числе движение "Альт-Инфо", набрала на парламентских выборах 2,43% и не попала в парламент.
"Поскольку не удалось добиться ожидаемых результатов, мы столкнулись с ситуацией, когда не можем продолжать", – сказал один из лидеров "Альт-Инфо" Шота Мартыненко.
Другой лидер, Георгий Кардава, в последней передаче отметил, что пока они не знают, как продолжат политическую и информационную борьбу.
"С самого начала наш телеканал существовал благодаря вашей поддержке, вашей финансовой помощи – от первой копейки до последней. В целом, наша партийная инфраструктура существует и существовала на средства обычных людей, наших зрителей и соратников", – сказал Кардава.
"Альт-инфо" не может призывать зрителей и соратников постоянно содержать такой большой телеканал, это очень сложно, поэтому нам предстоит реорганизация и изменение формата вещания, отметил он.
"Как и в каком виде мы вернемся в будущем, и как продолжим политическую и информационную борьбу, у нас пока нет готового ответа", – заявил он.
За 40 дней до выборов США ввели санкции против двух основателей "Альт-Инфо" –Константина Моргошия и Зураба Махарадзе.
Партию "Консервативное движение" 20 ноября 2021 года создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими консервативными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан.