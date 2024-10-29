https://sputnik-georgia.ru/20241029/telekanal-alt-info-prekratil-veschanie-v-gruzii-290648164.html

Телеканал "Альт-инфо" прекратил вещание в Грузии

Телеканал "Альт-инфо" прекратил вещание в Грузии

Sputnik Грузия

Телеканалу предстоит реорганизация и изменение формата вещания 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T15:48+0400

2024-10-29T15:48+0400

2024-10-29T15:48+0400

парламентские выборы

новости

грузия

общество

георгий кардава

альянс патриотов

консервативное движение

политика

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Телеканал "Альт-Инфо", известный своими консервативными взглядами, основатели которого выступают за прямой диалог Грузии с Россией, прекратил вещание после поражения руководства телеканала на парламентских выборах. Коалиция, объединившая 24 партии и организации под эгидой "Альянс патриотов", в том числе движение "Альт-Инфо", набрала на парламентских выборах 2,43% и не попала в парламент.Другой лидер, Георгий Кардава, в последней передаче отметил, что пока они не знают, как продолжат политическую и информационную борьбу. "С самого начала наш телеканал существовал благодаря вашей поддержке, вашей финансовой помощи – от первой копейки до последней. В целом, наша партийная инфраструктура существует и существовала на средства обычных людей, наших зрителей и соратников", – сказал Кардава. "Альт-инфо" не может призывать зрителей и соратников постоянно содержать такой большой телеканал, это очень сложно, поэтому нам предстоит реорганизация и изменение формата вещания, отметил он. За 40 дней до выборов США ввели санкции против двух основателей "Альт-Инфо" –Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Партию "Консервативное движение" 20 ноября 2021 года создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими консервативными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, георгий кардава, альянс патриотов, консервативное движение, политика, парламентские выборы в грузии 2024