ЦИК Грузии обвинил президента страны в дискредитации электронных выборов
20:36 29.10.2024 (обновлено: 21:05 29.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПарламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
© photo: Sputnik / Stringer
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Президент на международном уровне пытается дискредитировать избирательную администрацию Грузии, заявили в ЦИК
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия назвала "дискредитацией электронных технологий" заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили
На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Зурабишвили утверждает, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
"Президент Грузии занимается дискредитацией электронных технологий выборов. Уже несколько дней, как президент в публичных выступлениях или в интервью различным местным и международным СМИ своими необоснованными, неаргументированными и ложными обвинениями разжигает в обществе недоверие к технологиям", - говорится в заявлении распространенном ЦИК Грузии.
По мнению ЦИК, президент на международном уровне пытается дискредитировать избирательную администрацию Грузии.
"То, что выборы были квалифицированно и профессионально администрированы, подтвердили наблюдательные миссии БДИПЧ/ОБСЕ и других международных организаций в своих заявлениях и оценках, но президент пытается показать ситуацию по-другому", - говорится в заявлении.
По мнению ЦИК, президент уверяет общество, что выборы были "тотально сфальсифицированы", и озвучивает различные обвинения, в том числе возможность голосовать по одному и тому же документу несколько раз.
"На самом деле отчет американской компании PRO V&V подтверждает, что с теми электронными технологиями, которые использовались 26 октября, невозможно дублирование в списке одного и того же избирателя, и один избиратель внесен в список только единожды. Соответственно, невозможно по одному удостоверению личности проголосовать несколько раз, дважды пройти верификацию или зарегистрировать избирателя на нескольких участках", - говорится в заявлении.
По данным ЦИК, несмотря на отсутствие доказательств, президент уверяет, что "технологии использовались, чтобы отмыть фальсификацию", и говорит об этом международным СМИ и первым лицам разных стран.
"Внедрение технологий в избирательный процесс было осуществлено при партнерстве компании Smartmatic, у которой есть тридцатилетний опыт модернизации выборов", - отмечает ЦИК.
По данным Центризбиркома, на сегодняшний день, эта компания осуществляет техподдержку одного из самых крупных округов США, нескольких провинций Канады, Бельгии, Эстонии, Аргентины, Австралии, Албании, Болгарии, Армении и других стран.
"Центральная избирательная комиссия категорически заявляет, что избирательные технологии 26 октября работали исправно, и это увидели представители международных и местных наблюдательных организаций, избирательных субъектов и СМИ, которые наблюдали за процессом", - говорится в заявлении.
По мнению ЦИК, попытка дискредитации равнозначна отрицанию реальности и представляет собой попытку ввести общество в заблуждение, исходя из политических интересов.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,96%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,034%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,166%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,809%;
"За Грузию" – 7,769%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.