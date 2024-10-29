https://sputnik-georgia.ru/20241029/tsik-gruzii-obvinil-prezidenta-strany-v-diskreditatsii-elektronnykh-vyborov-290654011.html

ЦИК Грузии обвинил президента страны в дискредитации электронных выборов

ЦИК Грузии обвинил президента страны в дискредитации электронных выборов

Sputnik Грузия

Президент на международном уровне пытается дискредитировать избирательную администрацию Грузии, заявили в ЦИК 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T20:36+0400

2024-10-29T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия назвала "дискредитацией электронных технологий" заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Зурабишвили утверждает, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. По мнению ЦИК, президент на международном уровне пытается дискредитировать избирательную администрацию Грузии. "То, что выборы были квалифицированно и профессионально администрированы, подтвердили наблюдательные миссии БДИПЧ/ОБСЕ и других международных организаций в своих заявлениях и оценках, но президент пытается показать ситуацию по-другому", - говорится в заявлении. По мнению ЦИК, президент уверяет общество, что выборы были "тотально сфальсифицированы", и озвучивает различные обвинения, в том числе возможность голосовать по одному и тому же документу несколько раз. По данным ЦИК, несмотря на отсутствие доказательств, президент уверяет, что "технологии использовались, чтобы отмыть фальсификацию", и говорит об этом международным СМИ и первым лицам разных стран. "Внедрение технологий в избирательный процесс было осуществлено при партнерстве компании Smartmatic, у которой есть тридцатилетний опыт модернизации выборов", - отмечает ЦИК. По данным Центризбиркома, на сегодняшний день, эта компания осуществляет техподдержку одного из самых крупных округов США, нескольких провинций Канады, Бельгии, Эстонии, Аргентины, Австралии, Албании, Болгарии, Армении и других стран. По мнению ЦИК, попытка дискредитации равнозначна отрицанию реальности и представляет собой попытку ввести общество в заблуждение, исходя из политических интересов. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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