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https://sputnik-georgia.ru/20241029/tysyachi-zhiteley-spalnogo-rayona-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-na-sutki-290650265.html
Тысячи жителей спального района Тбилиси останутся без газа на сутки
Тысячи жителей спального района Тбилиси останутся без газа на сутки
Sputnik Грузия
Отключение подачи газа планируется с 10:00 по тбилисскому времени 30 октября до 10:00 31 октября 29.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отключение подачи природного газа планируется на сутки в спальном районе Тбилиси Згвис убани, в результате которого без газа останется 6 800 абонентов, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy. Отключение подачи газа планируется с 10:00 по тбилисскому времени 30 октября до 10:00 31 октября. Компания призывает жителей Тбилиси к осторожности и бдительности, чтобы избежать утечки газа после восстановления его подачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси энерджи, газ, тбилиси

Тысячи жителей спального района Тбилиси останутся без газа на сутки

16:34 29.10.2024 (обновлено: 17:14 29.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerВключенная конфорка на газовой плите
Включенная конфорка на газовой плите - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Отключение подачи газа планируется с 10:00 по тбилисскому времени 30 октября до 10:00 31 октября
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отключение подачи природного газа планируется на сутки в спальном районе Тбилиси Згвис убани, в результате которого без газа останется 6 800 абонентов, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
Отключение подачи газа планируется с 10:00 по тбилисскому времени 30 октября до 10:00 31 октября.

"Без газа помимо жилых домов также останутся на сутки объекты питания, школы и детские сады, пекарни, клиники, магазины и клиническая больница №5", - говорится в сообщении компании.

Компания призывает жителей Тбилиси к осторожности и бдительности, чтобы избежать утечки газа после восстановления его подачи.
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