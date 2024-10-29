https://sputnik-georgia.ru/20241029/tysyachi-zhiteley-spalnogo-rayona-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-na-sutki-290650265.html

Тысячи жителей спального района Тбилиси останутся без газа на сутки

Тысячи жителей спального района Тбилиси останутся без газа на сутки

Sputnik Грузия

Отключение подачи газа планируется с 10:00 по тбилисскому времени 30 октября до 10:00 31 октября 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Отключение подачи природного газа планируется на сутки в спальном районе Тбилиси Згвис убани, в результате которого без газа останется 6 800 абонентов, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy. Отключение подачи газа планируется с 10:00 по тбилисскому времени 30 октября до 10:00 31 октября. Компания призывает жителей Тбилиси к осторожности и бдительности, чтобы избежать утечки газа после восстановления его подачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси энерджи, газ, тбилиси