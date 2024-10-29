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Ураган на западе Грузии – на возмещение ущерба выделено 2 миллиона лари
Ураган на западе Грузии – на возмещение ущерба выделено 2 миллиона лари
Sputnik Грузия
Сильный ветер повредил крыши многоэтажных и частных домов в Имерети 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T19:58+0400
2024-10-29T19:58+0400
2024-10-29T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство выделило из бюджета 2 миллиона лари на ликвидацию последствий сильного ветра в регионе Имерети на западе Грузии, сообщил "Рустави 2". По информации телеканала, сильный ветер повредил крыши многоэтажных и частных домов в Имерети. По словам Бахтадзе, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Деньги будут использованы для восстановления поврежденной инфраструктуры в муниципалитетах Самтредиа, Сачхере, Цхалтубо, Ткибули, Хони, Терджола, Багдати и Вани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети
грузия, новости, происшествия, имерети
Ураган на западе Грузии – на возмещение ущерба выделено 2 миллиона лари
Сильный ветер повредил крыши многоэтажных и частных домов в Имерети
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство выделило из бюджета 2 миллиона лари на ликвидацию последствий сильного ветра в регионе Имерети на западе Грузии, сообщил "Рустави 2".
По информации телеканала, сильный ветер повредил крыши многоэтажных и частных домов в Имерети.
"В рамках ликвидационных работ правительство Грузии выделило нам соответствующие средства. Население готово поддержать реализацию данного проекта, поскольку данный многоквартирный дом находится в собственности товарищества. Мы начали тендерные процедуры", - заявил мэр Самтредиа Давид Бахтадзе после встречи с населением.
По словам Бахтадзе, ремонтные работы начнутся в ближайшее время.
Деньги будут использованы для восстановления поврежденной инфраструктуры в муниципалитетах Самтредиа, Сачхере, Цхалтубо, Ткибули, Хони, Терджола, Багдати и Вани.