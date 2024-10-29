https://sputnik-georgia.ru/20241029/uragan-na-zapade-gruzii--na-vozmeschenie-uscherba-vydeleno-2-milliona-lari-290651536.html

Ураган на западе Грузии – на возмещение ущерба выделено 2 миллиона лари

Ураган на западе Грузии – на возмещение ущерба выделено 2 миллиона лари

Sputnik Грузия

Сильный ветер повредил крыши многоэтажных и частных домов в Имерети 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T19:58+0400

2024-10-29T19:58+0400

2024-10-29T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство выделило из бюджета 2 миллиона лари на ликвидацию последствий сильного ветра в регионе Имерети на западе Грузии, сообщил "Рустави 2". По информации телеканала, сильный ветер повредил крыши многоэтажных и частных домов в Имерети. По словам Бахтадзе, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Деньги будут использованы для восстановления поврежденной инфраструктуры в муниципалитетах Самтредиа, Сачхере, Цхалтубо, Ткибули, Хони, Терджола, Багдати и Вани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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