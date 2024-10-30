https://sputnik-georgia.ru/20241030/290668305.html

Мир в осенних красках – удивительные фото

Мир в осенних красках – удивительные фото

Sputnik Грузия

Совсем скоро опадут листья, настанет зима, природа погрузится в сон. А пока пейзажи радуют яркими красками осени. Смотрите в фотоленте Sputnik атмосферные... 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T14:59+0400

2024-10-30T14:59+0400

2024-10-30T14:59+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

sputnik

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1e/290668484_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e972b569e14323079cba6967e7ad0da5.jpg

Жителей Грузии осень в этом году радует: после очень теплого сентября пришел красивый октябрь, деревья окрасились во все оттенки золота.По прогнозам синоптиков, в последние дни октября температура будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.Ну, а Sputnik Грузия предлагает полюбоваться, как выглядит осень в других странах.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, sputnik, в мире