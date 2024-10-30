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Мир в осенних красках – удивительные фото
Мир в осенних красках – удивительные фото
Sputnik Грузия
Совсем скоро опадут листья, настанет зима, природа погрузится в сон. А пока пейзажи радуют яркими красками осени. Смотрите в фотоленте Sputnik атмосферные... 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T14:59+0400
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Жителей Грузии осень в этом году радует: после очень теплого сентября пришел красивый октябрь, деревья окрасились во все оттенки золота.По прогнозам синоптиков, в последние дни октября температура будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.Ну, а Sputnik Грузия предлагает полюбоваться, как выглядит осень в других странах.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, sputnik, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, sputnik, в мире

Мир в осенних красках – удивительные фото

14:59 30.10.2024
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Совсем скоро опадут листья, настанет зима, природа погрузится в сон. А пока пейзажи радуют яркими красками осени. Смотрите в фотоленте Sputnik атмосферные снимки со всего мира
Жителей Грузии осень в этом году радует: после очень теплого сентября пришел красивый октябрь, деревья окрасились во все оттенки золота.
По прогнозам синоптиков, в последние дни октября температура будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.
Ну, а Sputnik Грузия предлагает полюбоваться, как выглядит осень в других странах.
© photo: SputnikОсень в китайской городе на воде Губэе.
Осень в китайской городе на воде Губэе - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik
Осень в китайской городе на воде Губэе.
© AP Photo / Charlie Riedel

Мужчина несет ребенка мимо деревьев, расцвеченных осенними красками, во время прогулки по парку в США.

Мужчина несет ребенка мимо деревьев, расцвеченных осенними красками, во время прогулки по парку в США. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Charlie Riedel

Мужчина несет ребенка мимо деревьев, расцвеченных осенними красками, во время прогулки по парку в США.

© AP Photo / Virginia Mayo

Женщина собирает каштаны под деревом в Найтингейл-парке в Бельгии.

Женщина собирает каштаны под деревом в Найтингейл-парке в Бельгии. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Virginia Mayo

Женщина собирает каштаны под деревом в Найтингейл-парке в Бельгии.

© photo : CC BY-ND 2.0 / IA Photography

Осень в Англии.

Осень в Англии. - Sputnik Грузия
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© photo : CC BY-ND 2.0 / IA Photography

Осень в Англии.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкДевушка на Ленинском проспекте в Москве.
Осень в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
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Девушка на Ленинском проспекте в Москве.
© AP Photo / Martin Meissner

Канадские гуси гуляют среди опавших осенних листьев на зеленой траве в Германии.

Канадские гуси гуляют среди опавших осенних листьев на зеленой траве в Германии. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Martin Meissner

Канадские гуси гуляют среди опавших осенних листьев на зеленой траве в Германии.

CC BY 2.0 / Safa Hovinen / Vanhankaupunginlahti

Осень в Финляндии.

Осень в Финляндии. - Sputnik Грузия
7/12
CC BY 2.0 / Safa Hovinen / Vanhankaupunginlahti

Осень в Финляндии.

© photo: Sputnik

Осень в китайском городе на воде Губэе.

Осень в китайском городе на воде Губэе. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik

Осень в китайском городе на воде Губэе.

© AP Photo / Martin Meissner

Мужчина бежит под полуденным солнцем среди красных осенних листьев в парке в Гельзенкирхене, Германия.

Мужчина бежит под полуденным солнцем среди красных осенних листьев в парке в Гельзенкирхене, Германия. - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Martin Meissner

Мужчина бежит под полуденным солнцем среди красных осенних листьев в парке в Гельзенкирхене, Германия.

© AP Photo / Charles Krupa

Белоголовый орлан пугает стаю уток и гусей, плавающих в пруду Адамса в США.

Белоголовый орлан пугает стаю уток и гусей, плавающих в пруду Адамса в США. - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Charles Krupa

Белоголовый орлан пугает стаю уток и гусей, плавающих в пруду Адамса в США.

CC BY-SA 2.0 / Cristian Rauta / Mist-Covered Peaks in Autumn

Осень в Италии.

Осень в Италии. - Sputnik Грузия
11/12
CC BY-SA 2.0 / Cristian Rauta / Mist-Covered Peaks in Autumn

Осень в Италии.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве.
Женщина гуляет с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
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Женщина гуляет с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве.
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