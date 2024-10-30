https://sputnik-georgia.ru/20241030/290668305.html
Мир в осенних красках – удивительные фото
Мир в осенних красках – удивительные фото
Sputnik Грузия
Совсем скоро опадут листья, настанет зима, природа погрузится в сон. А пока пейзажи радуют яркими красками осени. Смотрите в фотоленте Sputnik атмосферные... 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T14:59+0400
2024-10-30T14:59+0400
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Жителей Грузии осень в этом году радует: после очень теплого сентября пришел красивый октябрь, деревья окрасились во все оттенки золота.По прогнозам синоптиков, в последние дни октября температура будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.Ну, а Sputnik Грузия предлагает полюбоваться, как выглядит осень в других странах.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, sputnik, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, sputnik, в мире
Мир в осенних красках – удивительные фото
Совсем скоро опадут листья, настанет зима, природа погрузится в сон. А пока пейзажи радуют яркими красками осени. Смотрите в фотоленте Sputnik атмосферные снимки со всего мира
Жителей Грузии осень в этом году радует: после очень теплого сентября пришел красивый октябрь, деревья окрасились во все оттенки золота.
По прогнозам синоптиков, в последние дни октября температура будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.
Ну, а
Sputnik Грузия
предлагает полюбоваться, как выглядит осень в других странах.
© photo: Sputnik Осень в китайской городе на воде Губэе.
Осень в китайской городе на воде Губэе.
© AP Photo / Charlie Riedel
Мужчина несет ребенка мимо деревьев, расцвеченных осенними красками, во время прогулки по парку в США.
Мужчина несет ребенка мимо деревьев, расцвеченных осенними красками, во время прогулки по парку в США.
© AP Photo / Virginia Mayo
Женщина собирает каштаны под деревом в Найтингейл-парке в Бельгии.
Женщина собирает каштаны под деревом в Найтингейл-парке в Бельгии.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанк Девушка на Ленинском проспекте в Москве.
Девушка на Ленинском проспекте в Москве.
© AP Photo / Martin Meissner
Канадские гуси гуляют среди опавших осенних листьев на зеленой траве в Германии.
Канадские гуси гуляют среди опавших осенних листьев на зеленой траве в Германии.
© photo: Sputnik
Осень в китайском городе на воде Губэе.
Осень в китайском городе на воде Губэе.
© AP Photo / Martin Meissner
Мужчина бежит под полуденным солнцем среди красных осенних листьев в парке в Гельзенкирхене, Германия.
Мужчина бежит под полуденным солнцем среди красных осенних листьев в парке в Гельзенкирхене, Германия.
© AP Photo / Charles Krupa
Белоголовый орлан пугает стаю уток и гусей, плавающих в пруду Адамса в США.
Белоголовый орлан пугает стаю уток и гусей, плавающих в пруду Адамса в США.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанк Женщина гуляет с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве.
Женщина гуляет с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве.