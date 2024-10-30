https://sputnik-georgia.ru/20241030/gruziya-yavlyaetsya-chastyu-politiki-rasshireniya-evrosoyuza---bochorishvili-ob-otchete-ek-290680262.html

Грузия является частью политики расширения Евросоюза – Бочоришвили об отчете ЕК

Грузия является частью политики расширения Евросоюза – Бочоришвили об отчете ЕК

Sputnik Грузия

Еврокомиссия в среду обнародовала последний отчет о расширении Евросоюза 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Отчет Еврокомиссии является подтверждением того, что разговоры о прекращении касательно Грузии процесса расширения Евросоюза безосновательны, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили на брифинге.Еврокомиссия в среду обнародовала последний отчет о расширении Евросоюза, в котором дана оценка работе, проделанной каждой страной-кандидатом на пути в ЕС. По ее словам, в отчете дана достаточно позитивная оценка качеству законодательного и институционального соответствия Грузии требованиям Евросоюза.В отчете говорится о прогрессе в таких сферах, как образование, управление публичными финансами, транспорт, энергетика, статистика, социальная политика, трудоустройство и защита трудовых прав, производственная и индустриальная политика, политика поддержки малых и средних предприятий. Грузия также получила позитивную оценку в выполнении требований, предусмотренных соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.Кроме того, позитивно оценена работа по предотвращению использования территории Грузии для обхода антироссийских санкций. "Несмотря на то, что в определенных сферах в отчете встречается критика, что не чуждо для процесса интеграции в Евросоюз, в показателях, определяющих общий уровень готовности, у Грузии нет отката", - заявила Бочоришвили. По ее словам, наоборот, несмотря на вызовы, с которыми властям Грузии приходилось справляться в течение текущего года, то продвижение, которое зафиксировано в отчете, действительно приветствуется и ценится. Касательно приведенных в отчете рекомендаций, которые охватывают 35 сфер, Бочоришвили сказала, что все они будут максимально учтены. "Мы внимательно изучим каждую рекомендацию, глубоко проанализируем и максимально учтем в процессе дальнейшего выполнения плана ассоциации", - заявила Бочоришвили.При этом она подчеркнула, что, учитывая достигнутый прогресс и имеющийся опыт, у властей Грузии есть амбиция к 2028 году выполнить более 90% обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом. "Тем самым Грузия достигнет наивысшей отметки сближения с Евросоюзом, и будут созданы твердые основания, чтобы в 2030 году быть больше всех среди стран-кандидатов быть готовым к членству в Евросоюзе", - подчеркнула Бочоришвили.Другая сторона медалиНегативная оценка в отчете дана принятию в Грузии этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Там сказано, что за принятием отозванной годом ранее законодательной инициативы "последовали другие негативные события, которые не отражают заявленную правительством приверженность пути в ЕС".Согласно отчету, приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", Грузия отошла от рекомендаций Еврокомиссии. Когда в прошлом году Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, там же были перечислены девять шагов, которые следует выполнить стране для дальнейшего продвижения в ЕС. Критика также касается выборов в парламент Грузии, проведенных 26 октября. В отчете со ссылкой на заключение совместной международной миссии по наблюдению за выборами под руководством БДИПЧ ОБСЕ говорится о зафиксированных нарушениях. Там сказано, что выборы прошли в напряженной и крайне поляризованной обстановке. Среди недостатков перечислены недавние поправки в Избирательный кодекс, частые нарушения тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, которые негативно повлияли на общественное доверие к избирательному процессу. "Эти предварительные выводы подтверждают необходимость всеобъемлющей избирательной реформы, которая уже подчеркивалась в предыдущих ключевых рекомендациях", - сказано в отчете.Хотя там же сказано, что в целом избирательная система соответствует международным стандартам.

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