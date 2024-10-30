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Названа дата начала продаж билетов на игры сборной Грузии в ноябре
Названа дата начала продаж билетов на игры сборной Грузии в ноябре
Sputnik Грузия
Один пользователь сможет купить максимум два билета 30.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Билеты на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА сборной Грузии по футболу поступят в продажу 31 октября и 1 ноября, сообщили в Федерации футбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка). Матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Украиной пройдет 16 ноября на "Батуми Арене". Продажа билетов начнется 31 октября в 12:00 на сайте tkt.ge. Один пользователь сможет купить максимум два билета. Первую встречу Грузия уступила в гостях Украине со счетом 1:0. Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Продажа билетов начнется 1 ноября, в 12:00, на сайте tkt.ge. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, украина, тбилиси, албания, новости, грузия, спорт, уефа, батуми, сборная, сборная грузии по футболу
футбол, украина, тбилиси, албания, новости, грузия, спорт, уефа, батуми, сборная, сборная грузии по футболу

Названа дата начала продаж билетов на игры сборной Грузии в ноябре

16:41 30.10.2024 (обновлено: 18:11 30.10.2024)
© Courtesy of NakrebiСборная Грузии по футболу после игры с Албанией
Сборная Грузии по футболу после игры с Албанией - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2024
© Courtesy of Nakrebi
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Один пользователь сможет купить максимум два билета
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Билеты на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА сборной Грузии по футболу поступят в продажу 31 октября и 1 ноября, сообщили в Федерации футбола Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Сборная Грузии упустила свое лидерство в группе В1 после проигрыша сборным Украине и Албании. По итогам четырех туров Грузия занимает второе место в квартете с шестью очками. На первой строчке – Чехия (7 очков), на третьем – Албания (6 очков), на последнем – Украина (4 очка).
Матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Украиной пройдет 16 ноября на "Батуми Арене". Продажа билетов начнется 31 октября в 12:00 на сайте tkt.ge. Один пользователь сможет купить максимум два билета.
Первую встречу Грузия уступила в гостях Украине со счетом 1:0.
Завершающий матч группы против команды Чехии пройдет 19 ноября в чешском городе Оломоуц. Продажа билетов начнется 1 ноября, в 12:00, на сайте tkt.ge. Первую встречу с чехами в Тбилиси сборная Грузия выиграла с разгромным счетом 4:1.
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