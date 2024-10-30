https://sputnik-georgia.ru/20241030/krupneyshaya-ges-zapuschena-na-zapade-gruzii-290672438.html

Крупнейшая ГЭС запущена на западе Грузии

Крупнейшая ГЭС запущена на западе Грузии

Sputnik Грузия

При строительстве гидроэлектростанции было занято 300 человек 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T16:26+0400

2024-10-30T16:26+0400

2024-10-30T16:49+0400

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самегрело-земо сванети

ираклий кобахидзе

гэс

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Первая крупнейшая гидроэлектростанция, построенная в Грузии после советского периода, "Хоби 2" введена в эксплуатацию в муниципалитете Чхороцку (регион Самегрело – Земо Сванети), заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия ГЭС. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По его словам, это важнейший проект, начатый еще в 2015 году, который будет содействовать еще большему развитию экономики и дальнейшему укреплению энергетической независимости страны. Также премьер отметил амбициозные планы правительства в плане роста экономики. По его словам, за четыре года экономика Грузии выросла на 40 миллиардов лари, и по плану в последующие четыре года она вырастет еще на 40 миллиардов. Как пояснил премьер, экономический рост должен сопровождаться укреплением энергоресурсов, и в этом плане подобные энергопроекты очень важны. Премьер-министр отметил, что у правительства есть амбициозный план, чтобы установленная мощность превысила 8 тысяч мегаватт в 2028 году и 10 тысяч мегаватт – к 2030 году. То есть в планах правительства – чтобы выработка электроэнергии превысила потребление к 2030 году. А это значит, мы будем полностью самодостаточной и независимой страной в плане электроэнергии, что подразумевает более сильную независимость государства, сказал премьер. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, самегрело-земо сванети, ираклий кобахидзе, гэс