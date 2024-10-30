Крупнейшая ГЭС запущена на западе Грузии
16:26 30.10.2024 (обновлено: 16:49 30.10.2024)
© Ministry of Economy of GeorgiaКрупнейшая ГЭС "Хоби 2" запущена на западе Грузии
© Ministry of Economy of Georgia
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При строительстве гидроэлектростанции было занято 300 человек
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Первая крупнейшая гидроэлектростанция, построенная в Грузии после советского периода, "Хоби 2" введена в эксплуатацию в муниципалитете Чхороцку (регион Самегрело – Земо Сванети), заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия ГЭС.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
© Ministry of Economy of GeorgiaКрупнейшая ГЭС "Хоби 2" запущена на западе Грузии
Крупнейшая ГЭС "Хоби 2" запущена на западе Грузии
© Ministry of Economy of Georgia
"ГЭС "Хоби 2" — крупнейшая гидроэлектростанция, построенная в Грузии после советского периода. Установленная мощность станции — 44,5 МВт, выработка электроэнергии — 202 млн кВтч. Объем инвестиций — 63 млн долларов, при строительстве было занято 300 человек", — заявил Кобахидзе.
По его словам, это важнейший проект, начатый еще в 2015 году, который будет содействовать еще большему развитию экономики и дальнейшему укреплению энергетической независимости страны.
© Ministry of Economy of GeorgiaКрупнейшая ГЭС "Хоби 2" запущена на западе Грузии
Крупнейшая ГЭС "Хоби 2" запущена на западе Грузии
© Ministry of Economy of Georgia
Также премьер отметил амбициозные планы правительства в плане роста экономики. По его словам, за четыре года экономика Грузии выросла на 40 миллиардов лари, и по плану в последующие четыре года она вырастет еще на 40 миллиардов.
Как пояснил премьер, экономический рост должен сопровождаться укреплением энергоресурсов, и в этом плане подобные энергопроекты очень важны.
"Мы также добились прогресса в освоении наших энергетических ресурсов. К 2012 году наша выработка электроэнергии составила 3359 МВт, за прошедшие 12 лет установленная мощность выросла до 4600 МВт. То есть, наши энергоресурсы увеличились на 37%", — сказал Кобахидзе.
Премьер-министр отметил, что у правительства есть амбициозный план, чтобы установленная мощность превысила 8 тысяч мегаватт в 2028 году и 10 тысяч мегаватт – к 2030 году.
То есть в планах правительства – чтобы выработка электроэнергии превысила потребление к 2030 году.
© Ministry of Economy of GeorgiaКрупнейшая ГЭС "Хоби 2" запущена на западе Грузии
Крупнейшая ГЭС "Хоби 2" запущена на западе Грузии
© Ministry of Economy of Georgia
А это значит, мы будем полностью самодостаточной и независимой страной в плане электроэнергии, что подразумевает более сильную независимость государства, сказал премьер.
По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.