https://sputnik-georgia.ru/20241030/otdykhat-na-tbilisskom-more-stanet-priyatnee--290675202.html

Отдыхать на Тбилисском море станет приятнее

Отдыхать на Тбилисском море станет приятнее

Sputnik Грузия

Цель мэрии – сделать водохранилище одним из лучших мест для отдыха семей и молодежи 30.10.2024, Sputnik Грузия

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси подготовит и реализует проект обустройства береговой линии водохранилища, т.н. Тбилисского моря, заявил градоначальник Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тбилисское море — главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году. Для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время. Однако в последние годы береговая линия запущена и замусорена. Для приведения ее в порядок требуется серьезная работа. По его словам, форма и концепция проекта должны соответствовать развитым странам, и цель – сделать Тбилисское море одним из лучших мест для отдыха семей и молодежи. "Тбилисское море, помимо того, что является резервуаром для воды, еще служит зоной отдыха горожан. На пляже многолюдно, особенно в жаркие летние дни. Поэтому в зонах, разрешенных для купания, на территории поселения Згвисубани, необходимо правильно обустроить береговую линию", - отметил мэр. Каладзе отметил, что нынешняя ситуация на береговой линии является проблемной, так как не соответствует никаким стандартам. У моря нет парковки. "Начнем реализацию проекта, чтобы обустроить такое пространство, где у людей будет возможность полноценного отдыха", - сказал Каладзе. Тбилисское море довольно глубокое — его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров. Рядом с ним расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилисское море

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каха каладзе, тбилисское море, грузия, новости, общество, тбилиси, андриа басилая, ираклий бенделиани