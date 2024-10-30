https://sputnik-georgia.ru/20241030/otdykhat-na-tbilisskom-more-stanet-priyatnee--290675202.html
Отдыхать на Тбилисском море станет приятнее
Отдыхать на Тбилисском море станет приятнее
Sputnik Грузия
Цель мэрии – сделать водохранилище одним из лучших мест для отдыха семей и молодежи 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T20:02+0400
2024-10-30T20:02+0400
2024-10-30T20:02+0400
каха каладзе
тбилисское море
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тбилиси
андриа басилая
ираклий бенделиани
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси подготовит и реализует проект обустройства береговой линии водохранилища, т.н. Тбилисского моря, заявил градоначальник Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тбилисское море — главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году. Для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время. Однако в последние годы береговая линия запущена и замусорена. Для приведения ее в порядок требуется серьезная работа. По его словам, форма и концепция проекта должны соответствовать развитым странам, и цель – сделать Тбилисское море одним из лучших мест для отдыха семей и молодежи. "Тбилисское море, помимо того, что является резервуаром для воды, еще служит зоной отдыха горожан. На пляже многолюдно, особенно в жаркие летние дни. Поэтому в зонах, разрешенных для купания, на территории поселения Згвисубани, необходимо правильно обустроить береговую линию", - отметил мэр. Каладзе отметил, что нынешняя ситуация на береговой линии является проблемной, так как не соответствует никаким стандартам. У моря нет парковки. "Начнем реализацию проекта, чтобы обустроить такое пространство, где у людей будет возможность полноценного отдыха", - сказал Каладзе. Тбилисское море довольно глубокое — его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров. Рядом с ним расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилисское море, грузия, новости, общество, тбилиси, андриа басилая, ираклий бенделиани
каха каладзе, тбилисское море, грузия, новости, общество, тбилиси, андриа басилая, ираклий бенделиани
Отдыхать на Тбилисском море станет приятнее
Цель мэрии – сделать водохранилище одним из лучших мест для отдыха семей и молодежи
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси подготовит и реализует проект обустройства береговой линии водохранилища, т.н. Тбилисского моря, заявил градоначальник Каха Каладзе.
Тбилисское море — главное тбилисское водохранилище, созданное в 1952 году. Для тбилисцев и гостей города это еще и популярное место отдыха в летнее время. Однако в последние годы береговая линия запущена и замусорена. Для приведения ее в порядок требуется серьезная работа.
"Хочу поручить своим заместителям Андрия Басилая и Ираклию Бенделиани как можно скорее начать работу в этом направлении, чтобы организовать одно из лучших мест отдыха, где будет вся необходимая инфраструктура", - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, форма и концепция проекта должны соответствовать развитым странам, и цель – сделать Тбилисское море одним из лучших мест для отдыха семей и молодежи.
"Тбилисское море, помимо того, что является резервуаром для воды, еще служит зоной отдыха горожан. На пляже многолюдно, особенно в жаркие летние дни. Поэтому в зонах, разрешенных для купания, на территории поселения Згвисубани, необходимо правильно обустроить береговую линию", - отметил мэр.
Каладзе отметил, что нынешняя ситуация на береговой линии является проблемной, так как не соответствует никаким стандартам. У моря нет парковки.
"Начнем реализацию проекта, чтобы обустроить такое пространство, где у людей будет возможность полноценного отдыха", - сказал Каладзе.
Тбилисское море довольно глубокое — его максимальная глубина может достигать от 26 до 45 метров. Рядом с ним расположены несколько жилых спальных районов, также тут создается новый тбилисский зоопарк и находится Тбилисский национальный парк.