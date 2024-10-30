https://sputnik-georgia.ru/20241030/pochemu-zapad-molchit-posle-provedennykh-v-gruzii-vyborov--290675618.html

Почему Запад молчит после проведенных в Грузии выборов?

Почему Запад молчит после проведенных в Грузии выборов?

Sputnik Грузия

Западные партнеры выдерживают паузу после прошедших в Грузии парламентских выборов, потому что им нужно понять, какой теперь стратегии придерживаться в... 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T18:11+0400

2024-10-30T18:11+0400

2024-10-30T19:11+0400

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арчил сихарулидзе

пресс-центр

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Итоги выборов в Грузии – что будет делать оппозиция?""Сам же Запад создал вокруг этих выборов такой фон, что они якобы должны стать историческими, и что Грузия будет выбирать между Европой и Россией. В то же время они всегда настаивали, что большая часть населения Грузии поддерживает европейскую интеграцию. Но сейчас, при победе "Мечты", они не могут выйти и заявить, что грузинское общество выбрало Россию, так как это полностью противоречит тому, о чем они говорили на протяжении последних лет", - заявил Сихарулидзе.Именно поэтому западные лидеры выдерживают длительную паузу, в то время как "Грузинскую мечту" уже поздравили Армения, Азербайджан, Турция, Китай и Венгрия.

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