https://sputnik-georgia.ru/20241030/pravitelstvo-odobryaet-politiku-natsbanka-po-stabilizatsii-valyutnogo-rynka-gruzii-290662728.html
Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии
Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии
Sputnik Грузия
Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T10:52+0400
2024-10-30T10:52+0400
2024-10-30T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правительство полностью поддерживает политику Нацбанка по трате резервов для поддержания стабильности курса национальной валюты Грузии – лари, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили. Национальный банк провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. По его словам, Нацбанк предпринял правильные шаги в условиях неопределенности. "Было давление туманности или неопределенности до выборов. После выборов это давление исчезло и, наоборот, будет ясность и абсолютно положительные тенденции", – сказал Давиташвили. По его словам, резервы Нацбанка предназначены для сохранения стабильности во время шоков и вызовов, вызванных политическими или экономическими факторами. По его прогнозу, курс лари сохраниться на стабильном уровне, так как макроэкономические параметры крепки. Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов. В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими. За последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, национальный банк грузии, курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, национальный банк грузии, курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Правительство одобряет политику Нацбанка по стабилизации валютного рынка Грузии
Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правительство полностью поддерживает политику Нацбанка по трате резервов для поддержания стабильности курса национальной валюты Грузии – лари, заявил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.
Национальный банк провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа.
"Хочу выразить полную поддержку Национальному банку за ответственную политику. Выборы внесли большую ясность, грузинский народ зафиксировал явную позицию – население дало мандат власти, выбор сделан, который, по моему мнению, очень важен для подачи ясного сигнала к тому, что в будущем в стране будет стабильность, которая является важным условием экономического развития", – сказал Давиташвили журналистам.
По его словам, Нацбанк предпринял правильные шаги в условиях неопределенности.
"Было давление туманности или неопределенности до выборов. После выборов это давление исчезло и, наоборот, будет ясность и абсолютно положительные тенденции", – сказал Давиташвили.
По его словам, резервы Нацбанка предназначены для сохранения стабильности во время шоков и вызовов, вызванных политическими или экономическими факторами.
"Несмотря на причины, резервы нужно использовать для того, чтобы в итоге, в более долгосрочной перспективе сохранить стабильное развитие экономики и обеспечить ее", – сказал Давиташвили.
По его прогнозу, курс лари сохраниться на стабильном уровне, так как макроэкономические параметры крепки.
Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 382,1 миллиона долларов.
В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются крепкими. За последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция держится ниже целевого показателя в 3%.