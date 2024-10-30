https://sputnik-georgia.ru/20241030/predsedatel-soyuza-russkoy-molodezhi-rasskazal-o-problemakh-sootechetsvennikov-v-gruzii-290674954.html

Председатель Союза русской молодежи рассказал о проблемах соотечественников в Грузии

Председатель Союза русской молодежи рассказал о проблемах соотечественников в Грузии

Sputnik Грузия

Отсутствие возможности получения высшего образования на русском языке в Грузии является одной из главных проблем российских соотечественников, об этом заявил... 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T17:07+0400

2024-10-30T17:07+0400

2024-10-30T17:11+0400

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"Мы очень надеемся на восстановление дипломатических отношений между нашими странами, чтобы в нашей стране могли открываться представительства российских вузов", - сказал Беженцев.При это он отметил, что ежегодно грузинские студенты имеют возможность отправляться на обучение в российские вузы по программе Россотрудничества.В Москве проходит Всемирный съезд соотечественников, в котором принимает участие делегация из Грузии под руководством Александра Беженцева.

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