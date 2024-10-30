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Председатель Союза русской молодежи рассказал о проблемах соотечественников в Грузии
Председатель Союза русской молодежи рассказал о проблемах соотечественников в Грузии
Sputnik Грузия
Отсутствие возможности получения высшего образования на русском языке в Грузии является одной из главных проблем российских соотечественников, об этом заявил... 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T17:07+0400
2024-10-30T17:07+0400
2024-10-30T17:11+0400
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"Мы очень надеемся на восстановление дипломатических отношений между нашими странами, чтобы в нашей стране могли открываться представительства российских вузов", - сказал Беженцев.При это он отметил, что ежегодно грузинские студенты имеют возможность отправляться на обучение в российские вузы по программе Россотрудничества.В Москве проходит Всемирный съезд соотечественников, в котором принимает участие делегация из Грузии под руководством Александра Беженцева.
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мультимедиа, видео, грузия, москва, александр беженцев, россия, грузино-армянские отношения, видео
мультимедиа, видео, грузия, москва, александр беженцев, россия, грузино-армянские отношения, видео
Председатель Союза русской молодежи рассказал о проблемах соотечественников в Грузии
17:07 30.10.2024 (обновлено: 17:11 30.10.2024)
Отсутствие возможности получения высшего образования на русском языке в Грузии является одной из главных проблем российских соотечественников, об этом заявил председатель Союза русской молодежи в Грузии Александр Беженцев. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
"Мы очень надеемся на восстановление дипломатических отношений между нашими странами, чтобы в нашей стране могли открываться представительства российских вузов", - сказал Беженцев.
При это он отметил, что ежегодно грузинские студенты имеют возможность отправляться на обучение в российские вузы по программе Россотрудничества.
В Москве проходит Всемирный съезд соотечественников, в котором принимает участие делегация из Грузии под руководством Александра Беженцева.