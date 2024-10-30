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Премьер: сотрудничество Грузии и Турции – основа экономического развития региона

Премьер: сотрудничество Грузии и Турции – основа экономического развития региона

Sputnik Грузия

Премьер Грузии подтвердил готовность правительства углублять образцовое стратегическое партнерство с Турцией 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T12:37+0400

2024-10-30T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Сотрудничество Грузии и Турции создают важную основу для устойчивого роста экономики и стабильности региона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в поздравительном письме президенту Турции. Кобахидзе поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана со 101-летием со дня основания Турецкой республики, пожелав ему и братскому турецкому народу мира и благополучия. "Усилия наших стран важны для обеспечения мира и стабильности в регионе. Наши двусторонние и многосторонние инициативы создают важную основу для устойчивого экономического роста и стабильности региона", – говорится в поздравительном письме премьера. Двусторонние отношения между Грузией и Турцией в последние годы динамично развиваются, что способствует созданию новых возможностей в регионе и реализации стратегически важных проектов, отметил премьер. Кроме того, Кобахидзе выразил благодарность Турции за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также ее стремления присоединиться к евроатлантическому пространству. День Республики в Турции установлен в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году. В этот день были внесены поправки в Конституцию страны, результатом которых стал распад Османской империи, и Турция стала республикой.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, Доля Турции составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган