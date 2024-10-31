https://sputnik-georgia.ru/20241031/dokhody-gruzii-ot-turizma-priblizilis-k-otmetke-35-milliarda-dollarov-290693495.html

Доходы Грузии от туризма приблизились к отметке 3,5 миллиарда долларов

Доходы Грузии от туризма приблизились к отметке 3,5 миллиарда долларов

Sputnik Грузия

Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2024 года потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T23:08+0400

2024-10-31T23:08+0400

2024-10-31T23:08+0400

экономика

туризм

грузия

национальный банк грузии

статистика

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ТБИЛИСИ, 31 окт— Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 сентября 2024 года составили 3,46 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за три квартала 2024 года выросли на 6,5%. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 сентября 2024 года потратили визитеры из России – 647,7 миллиона долларов. При этом за девять месяцев 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 15,6%, доход от граждан ЕС сократился на 4,2%, а вот доход же от граждан Турции, наоборот, вырос на 1,2%. . Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2024 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,8 миллиона. Из общего числа визитов 3,7 миллиона были туристическими, что на 9,2% больше, чем в первом квартале прошлого года, Наибольшее число визитов в Грузию за девять месяцев 2024 года осуществили граждане России. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, туризм, грузия, национальный банк грузии, статистика