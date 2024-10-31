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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – новый прогноз

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – новый прогноз

Sputnik Грузия

В Тбилиси 1-3 ноября ожидается погода без осадков, 3-4 ноября подует сильный ветер 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T18:28+0400

2024-10-31T18:28+0400

2024-10-31T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Теплая и преимущественно безоблачная погода ожидается в Грузии 1-2 ноября, а уже с 3 ноября пойдет дождь и усилится ветер западного направления, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По информации агентства, 1-2 ноября температура воздуха в низинах Грузии будет в пределах 18-23 градусов, а 3-4 ноября – понизится. В Тбилиси 1-3 ноября ожидается погода без осадков, а 3-4 ноября подует сильный ветер. Температура воздуха днем 1-3 ноября составит 18-20 градусов, а 4 ноября сравнительно похолодает, и ожидается небольшой дождь. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода будет теплой и ясной 1-2 ноября. Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов. 3 ноября ожидается дождь и снижение температуры. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 1-2 ноября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит 20-23 градуса тепла. 3 ноября пойдет дождь, и температура понизится. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков, но 3 ноября ожидается дождь. Температура воздуха 1-2 ноября днем составит 15-20 градусов тепла, а 3-4 ноября она понизится. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) погода будет безоблачной 1-2 ноября. Температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. 3 ноября местами ожидается слякоть, и температура воздуха понизится. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) погода будет теплой и без осадков. Воздух прогреется до 16-21 градуса. 3-4 ноября местами будет дождь, подует сильный ветер и похолодает. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается теплая и ясная погода, воздух прогреется до 16-21 градуса. А 3-4 ноября местами ожидается дождь, ветер и понижение температуры. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) будет безоблачная погода, температура воздуха составит 13-18 градусов тепла. 3-4 ноября местами ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) будет ясная погода 1-2 ноября. Температура воздуха составит 8-13 градусов тепла. 3-4 ноября ожидается слякоть, сильный ветер и понижение температуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии