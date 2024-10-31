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Тбилиси и Цюрих впервые свяжет прямой авиарейс
Тбилиси и Цюрих впервые свяжет прямой авиарейс
Sputnik Грузия
Авиакомпания Edelweiss в основном ориентирована на курортные направления 31.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-31T09:01+0400
2024-10-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss начнет оперировать в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели с 12 апреля 2025 года и впервые свяжет Тбилиси с Цюрихом, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиакомпания Edelweiss, входящая в глобальную авиационную группу Lufthansa, будет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Цюрих-Тбилиси-Цюрих два раза в неделю на самолетах Airbus 320. По его словам, переговоры с авиакомпанией успешно завершились, и в ее лице на авиационном рынке Грузии появится еще один представитель глобальной авиационной группы. "Авиакомпания Edelweiss в основном ориентирована на курортные направления. Соответственно, наша цель — привлечь дорогостоящие туристические потоки из Швейцарии", — отметил Ираклий Каркашадзе. Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке. Купить билеты уже можно на сайтах Edelweiss и Swiss International Airlines.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение в грузии, авиация, авиасообщение, шота руставели, тбилиси, европа, новости, туризм, грузия, швейцария
авиасообщение в грузии, авиация, авиасообщение, шота руставели, тбилиси, европа, новости, туризм, грузия, швейцария
Тбилиси и Цюрих впервые свяжет прямой авиарейс
Авиакомпания Edelweiss в основном ориентирована на курортные направления
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss начнет оперировать в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели с 12 апреля 2025 года и впервые свяжет Тбилиси с Цюрихом, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Авиакомпания Edelweiss, входящая в глобальную авиационную группу Lufthansa, будет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Цюрих-Тбилиси-Цюрих два раза в неделю на самолетах Airbus 320.
"Цюрих – совершенно новое направление для авиационного рынка Грузии. Исторически ни в одном из наших аэропортов полеты по этому направлению еще не выполнялись", - сказал Каркашадзе.
По его словам, переговоры с авиакомпанией успешно завершились, и в ее лице на авиационном рынке Грузии появится еще один представитель глобальной авиационной группы.
"Авиакомпания Edelweiss в основном ориентирована на курортные направления. Соответственно, наша цель — привлечь дорогостоящие туристические потоки из Швейцарии", — отметил Ираклий Каркашадзе.
Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке. Купить билеты уже можно на сайтах Edelweiss
и Swiss International Airlines
.