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Тбилиси и Цюрих впервые свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Цюрих впервые свяжет прямой авиарейс

Sputnik Грузия

Авиакомпания Edelweiss в основном ориентирована на курортные направления 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T09:01+0400

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2024-10-31T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss начнет оперировать в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели с 12 апреля 2025 года и впервые свяжет Тбилиси с Цюрихом, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиакомпания Edelweiss, входящая в глобальную авиационную группу Lufthansa, будет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Цюрих-Тбилиси-Цюрих два раза в неделю на самолетах Airbus 320. По его словам, переговоры с авиакомпанией успешно завершились, и в ее лице на авиационном рынке Грузии появится еще один представитель глобальной авиационной группы. "Авиакомпания Edelweiss в основном ориентирована на курортные направления. Соответственно, наша цель — привлечь дорогостоящие туристические потоки из Швейцарии", — отметил Ираклий Каркашадзе. Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке. Купить билеты уже можно на сайтах Edelweiss и Swiss International Airlines.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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авиасообщение в грузии, авиация, авиасообщение, шота руставели, тбилиси, европа, новости, туризм, грузия, швейцария