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Тренировка российских СЯС: мобильный Армагеддон для агрессора

Тренировка российских СЯС: мобильный Армагеддон для агрессора

Sputnik Грузия

Ядерная триада надежно гарантирует суверенитет и стратегическую безопасность России, где 29 октября проведена тренировка со средствами наземной, морской и... 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T11:52+0400

2024-10-31T11:52+0400

2024-10-31T11:52+0400

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Под руководством Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина отработаны задачи "нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".Практические пуски баллистических и крылатых ракет межконтинентальной дальности – убедительный ответ Москвы на "мышиную возню" НАТО в Европе (двухнедельные ядерные маневры Steadfast Noon) и на угрозы Пентагона разрешить себе ракетные удары вглубь России с украинского ТВД. Задачи тренировки СЯС выполнены в полном объеме. Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики."Ярс", "Синева", "Булава" и другиеС космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке успешно выполнен пуск (около 5800 км) межконтинентальной баллистической ракеты 5-го поколения РС-24 "Ярс" с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения. Комплекс PC-24 в минувшем году стал самым массовым в РФ – более 150 мобильных и стационарных пусковых установок (первых – больше) и составляет основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Трехступенчатые PC-24 быстрее других МБР набирают высоту на начальном участке траектории. Мобильные установки обеспечивают высокую боевую живучесть "Ярсов" в любых условиях (включая сценарий Steadfast Noon) и гарантируют точность поражения целей на удалении до 12000 км (то есть в любой стране НАТО, включая Северную Америку). В Баренцевом море с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Новомосковск" выполнен пуск МБР "Синева", которая считается шедевром морского ракетостроения. "Синева" скрытно стартует из подводного положения (с глубины до 55 метров, можно залпом). И является лучшей в мире по энергомассовому совершенству (отношение массы боевой нагрузки к стартовой массе ракеты, приведенное к одной дальности полета). Летает на 11 500 км, оставляя позади американскую МБР "Трайдент-2". Разделяющаяся головная часть МБР "Синева" массой 2,8 тонны содержит от 4 до 10 боевых блоков индивидуального наведения по 100 килотонн. Для преодоления системы ПРО противника "Синева" способна двигаться к цели по настильной траектории, на борту имеется и специальное оснащение РЭБ. Если мобильный "Ярс" на маршруте боевого патрулирования обнаружить очень сложно, то стартовые позиции "Синевы" (РПКСН) в море заранее увидеть, услышать или рассчитать – практически невозможно. Пуск "Синевы" 29 октября – еще один высокотехнологичный "щелчок по носу" теряющему берега Днепра "гегемону".В Охотском море с атомного РПКСН "Князь Олег" выполнен пуск МБР "Булава" дальностью до 10 000 км. Подводный крейсер четвертого поколения "Борей-А" несет по разным данным от 16 до 20 МБР "Булава", в каждой из которых – 10 боевых блоков индивидуального наведения по 150 килотонн, способных совершать маневры на баллистических траекториях. Управление РПКСН впервые в мире полностью автоматизировано – сам корабль не даст экипажу возможности совершить ошибку. К тренировке сил ядерного сдерживания привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет (КР). Минобороны РФ не уточнило тип КР, с высокой вероятностью это были Х-101 (или Х-102) дальностью 5 500 – 10 000 км в разном оснащении. Ранее на украинском ТВД натовские специалисты успели оценить могущество и точность Х-101. Напомню, Х-102 – крылатая ракета с термоядерной боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны.Особенности боевого примененияРуководство практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ в Москве. Проверены уровни подготовки, рабочие навыки руководящего и оперативного составов. С учетом геополитической турбулентности, доктринальных перемен в России и практики СВО на Украине.Коррекция принципов и положений ядерной доктрины РФ значительна, и направлена в практическую сферу. Условия применения российского ядерного оружия дополнены пунктами:Стратеги Пентагона и НАТО 29 октября смогли "примерить" на себя обновленную "доктрину Путина" и российскую технологию "нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами" .Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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минобороны рф, пентагон, нато, владимир путин, москва, европа, украина, аналитика, в мире, россия