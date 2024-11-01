https://sputnik-georgia.ru/20241101/ischenko-zapad-protiv-vyborov-v-gruzii-evrope-meshaet-demokratiya-rf-mirit-indiyu-i-kitay-290702687.html

Ищенко: Запад против выборов в Грузии, Европе мешает демократия, РФ мирит Индию и Китай

Ищенко: Запад против выборов в Грузии, Европе мешает демократия, РФ мирит Индию и Китай

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T16:34+0400

2024-11-01T16:34+0400

2024-11-01T16:34+0400

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Чем победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах в Грузии мешает США? Почему парламентская демократия стала угрозой для европейской власти? Как Россия помогает в разрешении конфликта Индии и Китая? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, индия, китай, европа, видео