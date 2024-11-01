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Ищенко: Запад против выборов в Грузии, Европе мешает демократия, РФ мирит Индию и Китай
Ищенко: Запад против выборов в Грузии, Европе мешает демократия, РФ мирит Индию и Китай
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T16:34+0400
2024-11-01T16:34+0400
2024-11-01T16:34+0400
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Чем победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах в Грузии мешает США? Почему парламентская демократия стала угрозой для европейской власти? Как Россия помогает в разрешении конфликта Индии и Китая? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, индия, китай, европа, видео
мультимедиа, видео, в мире, индия, китай, европа, видео
Ищенко: Запад против выборов в Грузии, Европе мешает демократия, РФ мирит Индию и Китай
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Чем победа "Грузинской мечты" на парламентских выборах в Грузии мешает США? Почему парламентская демократия стала угрозой для европейской власти? Как Россия помогает в разрешении конфликта Индии и Китая?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.