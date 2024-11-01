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Консульства Шри-Ланки откроются в Тбилиси и Батуми
Консульства Шри-Ланки откроются в Тбилиси и Батуми
Sputnik Грузия
Грузию в Шри-Ланке представляет посол Грузии в Индии 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T18:42+0400
2024-11-01T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Консульства Шри-Ланки будут открыты в Тбилиси и Батуми, соответствующие распоряжения уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Консульство в Батуми будет охватывать Западную Грузию, включая Аджарскую автономную республику, а консульство в Тбилиси охватит восточную часть страны. Консульства в Тбилиси и Батуми станут первыми дипломатическими представительствами Шри-Ланки в Грузии. Грузию в Шри-Ланке представляет посол Грузии в Индии. Страны установили дипломатические отношения 16 июня 1998 года. За три квартала 2024 года Грузию посетили 2 583 гражданина Шри-Ланки, что на 26,1% больше чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, шри-ланка
Консульства Шри-Ланки откроются в Тбилиси и Батуми
18:42 01.11.2024 (обновлено: 18:47 01.11.2024)
Грузию в Шри-Ланке представляет посол Грузии в Индии
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Консульства Шри-Ланки будут открыты в Тбилиси и Батуми, соответствующие распоряжения уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Консульство в Батуми будет охватывать Западную Грузию, включая Аджарскую автономную республику, а консульство в Тбилиси охватит восточную часть страны.
Консульства в Тбилиси и Батуми станут первыми дипломатическими представительствами Шри-Ланки в Грузии.
Грузию в Шри-Ланке представляет посол Грузии в Индии.
Страны установили дипломатические отношения 16 июня 1998 года. За три квартала 2024 года Грузию посетили 2 583 гражданина Шри-Ланки, что на 26,1% больше чем за аналогичный период 2023 года.