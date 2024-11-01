https://sputnik-georgia.ru/20241101/v-gruzii-snizilas-prestupnost---novaya-statistika-290700569.html

В Грузии снизилась преступность – новая статистика

В Грузии снизилась преступность – новая статистика

Sputnik Грузия

Самыми распространенными преступлениями в Грузии за первые три квартала 2024 года стали воровство и преступления, связанные с наркотиками 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Показатель преступности в Грузии за девять месяцев 2024 года снизился на 3,78%, общее же число преступлений составило 39,6 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 39 571 преступления, совершенного в период с 1 января по 30 сентября 2024 года, раскрыть удалось 63,7%. Согласно материалам МВД, за девять месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, принуждение к браку, сексуальные преступления, нарушение тайны личной жизни и коммуникации, преследование и угрозы. Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, лишение жизни новорожденного, покупка/продажа госнаград, завладение вещами или документами, имеющими особую историческую, культурную, научную или национальную ценность, и нарушение правил оборота ядов Самыми распространенными преступлениями в Грузии за первые три квартала 2024 года стали: Кроме того, в период с 1 января по 30 сентября 2024 года было зафиксировано 53 убийства, 146 изнасилований, 81 случай незаконного лишения свободы, 7 случаев торговли людьми, три случая пыток и 17 случаев нечеловеческого обращения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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