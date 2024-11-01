https://sputnik-georgia.ru/20241101/v-gruzii-snizilas-prestupnost---novaya-statistika-290700569.html
В Грузии снизилась преступность – новая статистика
В Грузии снизилась преступность – новая статистика
Sputnik Грузия
Самыми распространенными преступлениями в Грузии за первые три квартала 2024 года стали воровство и преступления, связанные с наркотиками 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T15:08+0400
2024-11-01T15:08+0400
2024-11-01T15:16+0400
грузия
новости
общество
преступность в грузии
мвд грузии
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/71/242827139_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0ee99da1b2cf4a487c40039c5c8c1a4f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Показатель преступности в Грузии за девять месяцев 2024 года снизился на 3,78%, общее же число преступлений составило 39,6 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Из 39 571 преступления, совершенного в период с 1 января по 30 сентября 2024 года, раскрыть удалось 63,7%. Согласно материалам МВД, за девять месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, принуждение к браку, сексуальные преступления, нарушение тайны личной жизни и коммуникации, преследование и угрозы. Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, лишение жизни новорожденного, покупка/продажа госнаград, завладение вещами или документами, имеющими особую историческую, культурную, научную или национальную ценность, и нарушение правил оборота ядов Самыми распространенными преступлениями в Грузии за первые три квартала 2024 года стали: Кроме того, в период с 1 января по 30 сентября 2024 года было зафиксировано 53 убийства, 146 изнасилований, 81 случай незаконного лишения свободы, 7 случаев торговли людьми, три случая пыток и 17 случаев нечеловеческого обращения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/71/242827139_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_089aa8284ba32e51790d4974de9898ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, преступность в грузии, мвд грузии, статистика
грузия, новости, общество, преступность в грузии, мвд грузии, статистика
В Грузии снизилась преступность – новая статистика
15:08 01.11.2024 (обновлено: 15:16 01.11.2024)
Самыми распространенными преступлениями в Грузии за первые три квартала 2024 года стали воровство и преступления, связанные с наркотиками
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Показатель преступности в Грузии за девять месяцев 2024 года снизился на 3,78%, общее же число преступлений составило 39,6 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Из 39 571 преступления, совершенного в период с 1 января по 30 сентября 2024 года, раскрыть удалось 63,7%.
"Самые высокие показатели раскрываемости преступлений зафиксированы в раскрытии таких преступлений, как убийство, взятие в заложники, принуждение, угроза, членство в воровском мире, его поддержка и финансирование и преступления, связанные с наркотиками", - говорится в сообщении
МВД.
Согласно материалам МВД, за девять месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Грузии значительно выросли такие преступления, как лишение жизни или нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, принуждение к браку, сексуальные преступления, нарушение тайны личной жизни и коммуникации, преследование и угрозы.
Впервые за долгое время в Грузии были зафиксированы такие преступления, как незаконные аборты, подмена ребенка, лишение жизни новорожденного, покупка/продажа госнаград, завладение вещами или документами, имеющими особую историческую, культурную, научную или национальную ценность, и нарушение правил оборота ядов
Самыми распространенными преступлениями в Грузии за первые три квартала 2024 года стали:
Воровство – 10 306 преступлений
Преступления, связанные с наркотиками – 4 900 преступлений
Угроза – 3 174 преступления
Семейное насилие – 2 926 преступлений
Насилие – 2 496 преступлений
Кроме того, в период с 1 января по 30 сентября 2024 года было зафиксировано 53 убийства, 146 изнасилований, 81 случай незаконного лишения свободы, 7 случаев торговли людьми, три случая пыток и 17 случаев нечеловеческого обращения.