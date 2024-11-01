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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 51,21% 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T11:58+0400

2024-11-01T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2024 года составил 57,65 миллиарда лари, что на 1,52 миллиарда лари, или на 1,72%, больше, чем на начало сентября 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 824,25 миллиона лари, или 3,32%, а вклады до востребования – на 700,71 миллиона лари, или 2,24%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 51,21% и на 0,97 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 сентября 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в сентябре составила 7,01%, в том числе 9,17% – по депозитам в национальной валюте, 2,4% – по депозитам в иностранной валюте.На конец сентября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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