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Явка, новые технологии и жалобы – выборы в парламент Грузии 2024
Явка, новые технологии и жалобы – выборы в парламент Грузии 2024
Sputnik Грузия
Граждане Грузии выбирали парламент XI созыва 26 октября. 01.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-01T17:10+0400
2024-11-01T17:10+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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Граждане Грузии выбирали парламент XI созыва 26 октября. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Голосовали на выборах 58,94% избирателей. Активность избирателей на этих выборах была самой высокой после парламентских выборов 2012 года (60,8%), которые привели к смене власти в Грузии. К нынешним парламентским выборам ЦИК Грузии открыл 3 111 избирательных участков, из которых в Грузии было 3 044. Голосование прошло с использованием электронных технологий прошло только в Грузии, на 2 206 участках. На остальных участках голосовали традиционным методом – избирателей механически искали в распечатанных списках избирателей, а бюллетень после голосования опускали в урну. В окружные избирательные комиссии было подано 1170 жалоб по выборам, из них 570 – от наблюдательных организаций и 600 – от партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, инфографика, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика
грузия, политика, новости, инфографика, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика
Граждане Грузии выбирали парламент XI созыва 26 октября.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
Голосовали на выборах 58,94% избирателей. Активность избирателей на этих выборах была самой высокой после парламентских выборов 2012 года (60,8%), которые привели к смене власти в Грузии.
К нынешним парламентским выборам ЦИК Грузии открыл 3 111 избирательных участков, из которых в Грузии было 3 044.
Голосование прошло с использованием электронных технологий прошло только в Грузии, на 2 206 участках. На остальных участках голосовали традиционным методом – избирателей механически искали в распечатанных списках избирателей, а бюллетень после голосования опускали в урну.
В окружные избирательные комиссии было подано 1170 жалоб по выборам, из них 570 – от наблюдательных организаций и 600 – от партий.