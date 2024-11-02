https://sputnik-georgia.ru/20241102/amerikanets-pomogavshiy-vs-rossii-vyvezen-s-podkontrolnoy-vsu-territorii-290725739.html

Американец, помогавший ВС России, вывезен с подконтрольной ВСУ территории

Американец, помогавший ВС России, вывезен с подконтрольной ВСУ территории

Sputnik Грузия

Мартиндейл, по его словам, находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T15:25+0400

2024-11-02T15:25+0400

2024-11-02T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии, он дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.Как заявили агентству в силовых структурах, американец был на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Отмечается, что мужчина инициативно установил связь с российскими силовыми структурами и два года передавал координаты украинских военобъектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули в силовых структурах.Двадцать седьмого октября 2024 года российские военнослужащие, выполнявшие задачи возле села Богоявленка в ДНР, вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк.При этом сам американец признался, что находится в Москве добровольно. "Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии", – сказал он.Мартиндейл отметил, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк.Вскоре, по словам американца, он понял, что нужно координировать действия с российской стороной, и смог установить контакт через Telegram."Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты. Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные Telegram-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот", – рассказал американец.Он отметил, что отслеживание информации в этих источниках и дальнейший ее анализ позволили ему разобраться в конфликте и понять, что происходит с точки зрения граждан России и Украины."Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать".По мнению Мартиндейла, нынешние действия США в украинском конфликте – это попытка сдержать Россию и не дать ей конкурировать на равных. По его словам, СВО – это противостояние двух сторон, в котором одна борется за справедливость, а другая заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы.Конфликт закончится, когда США решат, что им больше невыгодно поддерживать Украину, уверен американец.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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