Американец, помогавший ВС России, вывезен с подконтрольной ВСУ территории
15:25 02.11.2024 (обновлено: 15:47 02.11.2024)
© photo: SputnikРоссийские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
© photo: Sputnik
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Мартиндейл, по его словам, находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии, он дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", сообщает РИА Новости.
Как заявили агентству в силовых структурах, американец был на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Отмечается, что мужчина инициативно установил связь с российскими силовыми структурами и два года передавал координаты украинских военобъектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ, подчеркнули в силовых структурах.
© photo: SputnikРоссийские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
Российские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
© photo: Sputnik
Двадцать седьмого октября 2024 года российские военнослужащие, выполнявшие задачи возле села Богоявленка в ДНР, вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк.
При этом сам американец признался, что находится в Москве добровольно. "Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии", – сказал он.
© photo: SputnikРоссийские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
Российские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
© photo: Sputnik
Мартиндейл отметил, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк.
"Я был в Польше еще за два года до войны, – сказал он. – Я был миссионером, и я следил за новостями в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война. <…> Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, которого я ждал".
Вскоре, по словам американца, он понял, что нужно координировать действия с российской стороной, и смог установить контакт через Telegram.
"Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты. Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные Telegram-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот", – рассказал американец.
© photo: SputnikРоссийские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
Российские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
© photo: Sputnik
Он отметил, что отслеживание информации в этих источниках и дальнейший ее анализ позволили ему разобраться в конфликте и понять, что происходит с точки зрения граждан России и Украины.
"Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать".
© photo: SputnikРоссийские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
Российские силовики вывезли из зоны боевых действий Дэниэла Мартиндейла. Пресс-конференция
© photo: Sputnik
По мнению Мартиндейла, нынешние действия США в украинском конфликте – это попытка сдержать Россию и не дать ей конкурировать на равных. По его словам, СВО – это противостояние двух сторон, в котором одна борется за справедливость, а другая заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы.
Конфликт закончится, когда США решат, что им больше невыгодно поддерживать Украину, уверен американец.