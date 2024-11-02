https://sputnik-georgia.ru/20241102/erevan-i-batumi-mogut-svyazat-pryamye-reysy-na-novogodnie-prazdniki-290713364.html
Ереван и Батуми могут связать прямые рейсы на новогодние праздники
Ереван и Батуми могут связать прямые рейсы на новогодние праздники
Sputnik Грузия
Компания планирует выполнить 12 регулярных рейсов в период с 28 декабря по 12 января 02.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-02T17:27+0400
2024-11-02T17:27+0400
2024-11-02T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Армянская авиакомпания Armenian Airlines внесла заявку в Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии на осуществление прямых рейсов между Ереваном и Батуми в новогодние праздники, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на агентство. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, компания планирует выполнить 12 регулярных рейсов в период с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. "Заявка поступила 31 октября и на данном этапе находится на стадии рассмотрения", — сообщили в агентстве. Созданная в 2022 году Armenian Airlines базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц". Первые рейсы в Батуми она осуществила в летнем сезоне 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ереван, агентство гражданской авиации, туризм, новости, грузия, батуми, авиасообщение в грузии, авиасообщение
ереван, агентство гражданской авиации, туризм, новости, грузия, батуми, авиасообщение в грузии, авиасообщение
Ереван и Батуми могут связать прямые рейсы на новогодние праздники
Компания планирует выполнить 12 регулярных рейсов в период с 28 декабря по 12 января
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Армянская авиакомпания Armenian Airlines внесла заявку в Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии на осуществление прямых рейсов между Ереваном и Батуми в новогодние праздники, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на агентство.
По данным ведомства, компания планирует выполнить 12 регулярных рейсов в период с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
"Заявка поступила 31 октября и на данном этапе находится на стадии рассмотрения", — сообщили в агентстве.
Созданная в 2022 году Armenian Airlines базируется в ереванском международном аэропорту "Звартноц". Первые рейсы в Батуми она осуществила в летнем сезоне 2024 года.