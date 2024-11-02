Гулбаат Рцхиладзе: российские соотечественники Грузии ценят и любят общую историю
21:33 02.11.2024 (обновлено: 21:56 02.11.2024)
© Courtesy of Gulbaat RtskhiladzeРуководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на VIII Всемирном конгрессе соотечественников в Москве
© Courtesy of Gulbaat Rtskhiladze
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На Всемирном конгрессе в Москве грузинский эксперт коснулся термина "соотечественники" в современном осмыслении, а также рассказал об отношении к Западу
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Запад – как США, так и Европа, их структуры – НАТО, ЕС, являются геополитическими противниками России и никогда не прекращали антироссийскую деятельность, однако многие в Грузии считали их демократичными странами, плюралистами, в которых геополитика и права человека четко разграничены, заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, прошедшем в Москве 30-31 октября.
"Мы считали, что в развитых демократических странах маловероятна или невозможна дискриминация по национальному, этническому признаку, даже если место имеют политические разногласия между государствами. Однако Запад, который теряет свое влияние в мире и, в частности, проигрывает России, мстит, как может", - сказал Рцхиладзе.
По его мнению, западные государства утратили былую демократичность, налицо ограничение свободы слова, информации, самовыражения.
"Это ограничение оправдывается мнимой "российской угрозой". Дело дошло до того, что российских граждан стали дискриминировать вплоть до арестов по надуманным причинам, а великую русскую культуру выдворять из общественной жизни, вплоть до запретов постановки балетных концертов Чайковского или выставки картин русских художников", - говорит эксперт.
Оценивая эту ситуацию с правовой точки зрения, можно утверждать, что имеет место нарушение принципов Международного права и Обычного права, говорит Рцхиладзе.
"То есть законы того или иного государства, может быть, и не нарушаются напрямую, но находятся на пути обойти их. Выдвигаются надуманные обвинения, органы прокуратуры, полиции и даже суды применяют законы избирательно, руководствуясь политическими мотивами и политической конъюнктурой", - отметил участник конгресса.
Налицо "сужение области права и расширение области политики" в западных странах применительно к российским гражданам и русским по происхождению, к их законным интересам и правам, подчеркнул он.
© Courtesy of Gulbaat RtskhiladzeРуководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на VIII Всемирном конгрессе соотечественников в Москве
Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на VIII Всемирном конгрессе соотечественников в Москве
© Courtesy of Gulbaat Rtskhiladze
"Но, как представитель Грузии, скажу, что эта практика касается и Грузии тоже, как отголосок влияния Запада. Грузинские правоохранительные органы и суды, в случае чего, тоже будут руководствоваться политической конъюнктурой, трактуя законы вопреки их духу, интерпретируя букву закона в соответствии с политическими установками. Между тем в Грузии дискриминация русских ни в какое сравнение не идет, например, с "просвещенной" Прибалтикой, однако в случаях, когда надо реагировать на факты нарушения прав соотечественников, правоохранительные органы ведут себя пассивно. Они не реагируют должным образом, не наказывают виновных, так как есть политическая установка избегать этого", - говорит Рцхиладзе.
Следовательно, считает эксперт, нужно шире интерпретировать понятие "правовая поддержка" и больше работать политически, опираясь на друзей России в различных странах, как и собственно на соотечественников.
"Практика работы нашего института показывает, насколько важно иметь доступ в СМИ, равно как и к представителям власти и вменяемых политических партий. Мы именно таким образом защищаем не только политические интересы Грузии и России там, где они совпадают друг с другом, но и элементарные права соотечественников. Создавая благоприятное восприятие России внутри Грузии, мы автоматически занимаемся и превенцией русофобии. Когда в дело включаются адвокаты, часто бывает уже поздно; лучший метод борьбы с русофобией – это работа с общественностью, СМИ и политическими субъектами", - говорит он.
Гулбаат Рцхиладзе поблагодарил Фонд защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в лице его директора, Александра Ивановича Удальцова, и всего коллектива, который, по его словам, понимает и одобряет такой подход, поддерживает работу организации.
"Благодаря этой поддержке мы выпустили книги и документальные фильмы, выступаем в дружеских нам СМИ, напрямую встречаемся с населением и объясняем людям мотивы и аргументы российской внешней политики, проводим круглые столы и семинары. То же самое могу сказать и о руководстве Секции интересов России (г-н Трофимов Д. А.), то есть о российских дипломатах, работающих в Грузии в достаточно трудных условиях, в отсутствие дипотношений. Благодаря этой поддержке мы свою лепту внесли в общее дело идейного и морального ослабления ненавистников России в Грузии, их влияния на политические процессы", - говорит Гулбаат.
В конце своей речи Рцхиладзе коснулся и термина "соотечественники" в современном осмыслении.
"Конечно, очень важна взаимосвязь между знанием русского языка и соотечественниками. Но я напомню факт – русофобия в Грузии, и не только в Грузии, русскоязычная. Когда Россию ругают на чистом русском языке, трудно говорить о "соотечественниках". Соотечественники – это нормальные русскоязычные, а также те многочисленные грузины, которые, может, с трудом и с ошибками изъясняются на русском языке, но ценят и любят нашу общую историю, общую великую Родину и сегодняшних русских людей", - резюмировал он.