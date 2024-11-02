https://sputnik-georgia.ru/20241102/gulbaat-rtskhiladze-rossiyskie-sootechestvenniki-gruzii-tsenyat-i-lyubyat-obschuyu-istoriyu--290728622.html

Гулбаат Рцхиладзе: российские соотечественники Грузии ценят и любят общую историю

Гулбаат Рцхиладзе: российские соотечественники Грузии ценят и любят общую историю

Sputnik Грузия

На Всемирном конгрессе в Москве грузинский эксперт коснулся термина "соотечественники" в современном осмыслении, а также рассказал об отношении к Западу 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T21:33+0400

2024-11-02T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Запад – как США, так и Европа, их структуры – НАТО, ЕС, являются геополитическими противниками России и никогда не прекращали антироссийскую деятельность, однако многие в Грузии считали их демократичными странами, плюралистами, в которых геополитика и права человека четко разграничены, заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, прошедшем в Москве 30-31 октября.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы считали, что в развитых демократических странах маловероятна или невозможна дискриминация по национальному, этническому признаку, даже если место имеют политические разногласия между государствами. Однако Запад, который теряет свое влияние в мире и, в частности, проигрывает России, мстит, как может", - сказал Рцхиладзе.По его мнению, западные государства утратили былую демократичность, налицо ограничение свободы слова, информации, самовыражения. Оценивая эту ситуацию с правовой точки зрения, можно утверждать, что имеет место нарушение принципов Международного права и Обычного права, говорит Рцхиладзе."То есть законы того или иного государства, может быть, и не нарушаются напрямую, но находятся на пути обойти их. Выдвигаются надуманные обвинения, органы прокуратуры, полиции и даже суды применяют законы избирательно, руководствуясь политическими мотивами и политической конъюнктурой", - отметил участник конгресса.Налицо "сужение области права и расширение области политики" в западных странах применительно к российским гражданам и русским по происхождению, к их законным интересам и правам, подчеркнул он."Но, как представитель Грузии, скажу, что эта практика касается и Грузии тоже, как отголосок влияния Запада. Грузинские правоохранительные органы и суды, в случае чего, тоже будут руководствоваться политической конъюнктурой, трактуя законы вопреки их духу, интерпретируя букву закона в соответствии с политическими установками. Между тем в Грузии дискриминация русских ни в какое сравнение не идет, например, с "просвещенной" Прибалтикой, однако в случаях, когда надо реагировать на факты нарушения прав соотечественников, правоохранительные органы ведут себя пассивно. Они не реагируют должным образом, не наказывают виновных, так как есть политическая установка избегать этого", - говорит Рцхиладзе.Следовательно, считает эксперт, нужно шире интерпретировать понятие "правовая поддержка" и больше работать политически, опираясь на друзей России в различных странах, как и собственно на соотечественников. Гулбаат Рцхиладзе поблагодарил Фонд защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в лице его директора, Александра Ивановича Удальцова, и всего коллектива, который, по его словам, понимает и одобряет такой подход, поддерживает работу организации. "Благодаря этой поддержке мы выпустили книги и документальные фильмы, выступаем в дружеских нам СМИ, напрямую встречаемся с населением и объясняем людям мотивы и аргументы российской внешней политики, проводим круглые столы и семинары. То же самое могу сказать и о руководстве Секции интересов России (г-н Трофимов Д. А.), то есть о российских дипломатах, работающих в Грузии в достаточно трудных условиях, в отсутствие дипотношений. Благодаря этой поддержке мы свою лепту внесли в общее дело идейного и морального ослабления ненавистников России в Грузии, их влияния на политические процессы", - говорит Гулбаат.В конце своей речи Рцхиладзе коснулся и термина "соотечественники" в современном осмыслении."Конечно, очень важна взаимосвязь между знанием русского языка и соотечественниками. Но я напомню факт – русофобия в Грузии, и не только в Грузии, русскоязычная. Когда Россию ругают на чистом русском языке, трудно говорить о "соотечественниках". Соотечественники – это нормальные русскоязычные, а также те многочисленные грузины, которые, может, с трудом и с ошибками изъясняются на русском языке, но ценят и любят нашу общую историю, общую великую Родину и сегодняшних русских людей", - резюмировал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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