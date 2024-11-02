https://sputnik-georgia.ru/20241102/kogda-zavershitsya-remont-stantsii-metro-avlabari-290726980.html

Когда завершится ремонт станции метро "Авлабари"?

Когда завершится ремонт станции метро "Авлабари"?

Sputnik Грузия

По контракту, у компании есть срок на завершение работ до 25 декабря 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Транспортная компания Тбилиси обещает завершить работы по ремонту станции метро "Авлабари" в ближайшее время. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Преображение станции метро "Авлабари" началось в июле 2022 года. Cтоимость проекта по обновлению и ремонту станции – 4,2 миллиона лари (около 1,4 млн долларов). Работы выполняет компания "Бада групп". По контракту, у компании есть срок на завершение работ до 25 декабря 2024 года. Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе пояснил, что на ремонт станции понадобилось больше времени, так как потребовалось внесение изменений в первоначальный проект из-за демонтажа в результате аварийного состояния вестибюля станции метро.Станция метро "Авлабари" была открыта 6 ноября 1967 года. Станция находится на линии Ахметели-Варкетили, между станциями "Площадь Свободы" и "300 арагвинцев". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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метро, тбилиси, грузия, новости, каха каладзе, метрополитен, тбилисский метрополитен