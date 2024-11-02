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Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии
Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии
Sputnik Грузия
Харчилава был единственным мэром от оппозиции в стране 02.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-02T10:28+0400
2024-11-02T10:28+0400
2024-11-02T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр района Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети) Георгий (Гия) Харчилава скончался в результате отрыва тромба, сообщает телеканал "Мтавари Архи". Харчилава был единственным мэром от оппозиции в Грузии. В 2021 году он, единственный баллотируясь от партии "Единое национальное движение", смог обойти на выборах своего конкурента от правящей силы "Грузинская мечта". Мэру Цаленджиха было 54 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кто ушел из жизни в 2024 году?, единое национальное движение, самегрело, грузия, новости
кто ушел из жизни в 2024 году?, единое национальное движение, самегрело, грузия, новости
Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии
10:28 02.11.2024 (обновлено: 10:54 02.11.2024)
Харчилава был единственным мэром от оппозиции в стране
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр района Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети) Георгий (Гия) Харчилава скончался в результате отрыва тромба, сообщает телеканал "Мтавари Архи".
Харчилава был единственным мэром от оппозиции в Грузии. В 2021 году он, единственный баллотируясь от партии "Единое национальное движение", смог обойти на выборах своего конкурента от правящей силы "Грузинская мечта".
Мэру Цаленджиха было 54 года.