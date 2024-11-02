https://sputnik-georgia.ru/20241102/skonchalsya-edinstvennyy-oppozitsionnyy-mer-gruzii-290712380.html

Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии

Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии

Sputnik Грузия

Харчилава был единственным мэром от оппозиции в стране 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T10:28+0400

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кто ушел из жизни в 2024 году?

единое национальное движение

самегрело

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр района Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети) Георгий (Гия) Харчилава скончался в результате отрыва тромба, сообщает телеканал "Мтавари Архи". Харчилава был единственным мэром от оппозиции в Грузии. В 2021 году он, единственный баллотируясь от партии "Единое национальное движение", смог обойти на выборах своего конкурента от правящей силы "Грузинская мечта". Мэру Цаленджиха было 54 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кто ушел из жизни в 2024 году?, единое национальное движение, самегрело, грузия, новости