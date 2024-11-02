Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241102/skonchalsya-edinstvennyy-oppozitsionnyy-mer-gruzii-290712380.html
Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии
Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии
Sputnik Грузия
Харчилава был единственным мэром от оппозиции в стране 02.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-02T10:28+0400
2024-11-02T10:54+0400
кто ушел из жизни в 2024 году?
единое национальное движение
самегрело
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0a/261961418_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_adff3bffeccb0ac3bbdeeaf7bc1ef463.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр района Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети) Георгий (Гия) Харчилава скончался в результате отрыва тромба, сообщает телеканал "Мтавари Архи". Харчилава был единственным мэром от оппозиции в Грузии. В 2021 году он, единственный баллотируясь от партии "Единое национальное движение", смог обойти на выборах своего конкурента от правящей силы "Грузинская мечта". Мэру Цаленджиха было 54 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0a/261961418_0:0:1241:931_1920x0_80_0_0_452fc089fbae618348db595e8561fab6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кто ушел из жизни в 2024 году?, единое национальное движение, самегрело, грузия, новости
кто ушел из жизни в 2024 году?, единое национальное движение, самегрело, грузия, новости

Скончался единственный оппозиционный мэр в Грузии

10:28 02.11.2024 (обновлено: 10:54 02.11.2024)
© courtesy of Gia KharchilavaГеоргий Харчилава
Георгий Харчилава - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2024
© courtesy of Gia Kharchilava
Подписаться
Харчилава был единственным мэром от оппозиции в стране
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэр района Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети) Георгий (Гия) Харчилава скончался в результате отрыва тромба, сообщает телеканал "Мтавари Архи".
© Facebook / Gia KharchilavaГеоргий Харчилава
Георгий Харчилава - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2024
Георгий Харчилава
© Facebook / Gia Kharchilava
Харчилава был единственным мэром от оппозиции в Грузии. В 2021 году он, единственный баллотируясь от партии "Единое национальное движение", смог обойти на выборах своего конкурента от правящей силы "Грузинская мечта".
Мэру Цаленджиха было 54 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0