https://sputnik-georgia.ru/20241102/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-odnoselchanina-v-gorakh-gruzii-290726467.html

Задержан подозреваемый в убийстве односельчанина в горах Грузии

Задержан подозреваемый в убийстве односельчанина в горах Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы 02.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-02T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве односельчанина в горном селе Сванети задержан, сообщают в МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как установило следствие, житель села района Местия (регион Самегрело – Земо Сванети) несколько раз выстрелил в своего односельчанина на почве давнего конфликта. Мужчина скончался на месте, а стрелявший скрылся с места происшествия. Задержали его по горячим следам в Местия, а оружие было изъято в качестве улики. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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