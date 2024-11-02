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Задержан подозреваемый в убийстве односельчанина в горах Грузии
Задержан подозреваемый в убийстве односельчанина в горах Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы 02.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-02T16:27+0400
2024-11-02T16:27+0400
2024-11-02T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве односельчанина в горном селе Сванети задержан, сообщают в МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как установило следствие, житель села района Местия (регион Самегрело – Земо Сванети) несколько раз выстрелил в своего односельчанина на почве давнего конфликта. Мужчина скончался на месте, а стрелявший скрылся с места происшествия. Задержали его по горячим следам в Местия, а оружие было изъято в качестве улики. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, местия, сванети
происшествия, грузия, новости, местия, сванети
Задержан подозреваемый в убийстве односельчанина в горах Грузии
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Обвиняемый в убийстве односельчанина в горном селе Сванети задержан, сообщают в МВД Грузии.
Как установило
следствие, житель села района Местия (регион Самегрело – Земо Сванети) несколько раз выстрелил в своего односельчанина на почве давнего конфликта. Мужчина скончался на месте, а стрелявший скрылся с места происшествия.
Задержали его по горячим следам в Местия, а оружие было изъято в качестве улики.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.