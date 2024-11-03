https://sputnik-georgia.ru/20241103/290731277.html

КТО: оперативная обстановка на Курском направлении

КТО: оперативная обстановка на Курском направлении

Sputnik Грузия

В зоне контртеррористической операции в Курской области идет ликвидация подразделений ВСУ и "добровольцев" НАТО. Причем "гуманитарные коридоры" и "вытеснение"... 03.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-03T15:41+0400

2024-11-03T15:41+0400

2024-11-03T15:41+0400

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Российская группировка войск "Север" за минувшие сутки нанесла поражение украинским формированиям трех механизированных бригад, одной танковой, двух десантно-штурмовых, одной бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны – в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Отражены пять контратак противника на двух направлениях – Дарьино и Новоивановка. Уничтожены более 400 военнослужащих, 16 единиц бронетехники и четыре артустановки ВСУ.Кроме того, ударами российских ракетных войск, артиллерии и авиации поражены личный состав и боевая техника 16 бригад противника в приграничных районах Курской и Сумской областей. Так, более 100 бойцов ВСУ ликвидированы огнем артиллерии при попытке выйти ночью из окружения в районе села Погребки Курской области. С другой стороны, украинское командование использует заградительные отряды для предотвращения отступления пехоты ВСУ со своих позиций в Курской области – расстреливают "побратимов".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские войска блокировали подразделения ВСУ в Курской области на территории площадью 6 на 15 км: "создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки" (около 2 000 бойцов). Безусловно, ключевое слово "ликвидация". Курская область для бандеровцев – "билет в один конец".Всего за время боев на Курском направлении российские войска навсегда "демилитаризовали" более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 206 БМП и БТР, 1 030 других бронемашин, 280 артустановок и РСЗО, девять ЗРК, 58 станций РЭБ и много другой техники ВСУ.По информации пленных, управление украинскими войсками внутри анклава нарушено, нарастают панические настроения. Внешние попытки деблокировать окруженные подразделения ВСУ безуспешны. Министерством обороны РФ опубликованы свежие кадры разгрома в Курской области целой колонны войск противника. Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили сразу семь бронемашин и два танка ВСУ. В Суджанском районе отмечено применение крупнокалиберной авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК по позициям ВСУ в Дарьино. Российские группы спецназа и подразделения ВДВ находятся в четырех километрах от Суджи – в готовности к решающему броску. Никто не делает лишних движений – важно сохранить личный состав для уничтожения противника в боях на украинской территории."Черные ниндзя" – эмблема печалиЗапад мало волнуют огромные и бессмысленные потери ВСУ в войне с Россией, которую невозможно победить. США и НАТО в последние две недели маниакально сосредоточены на вероятном появлении в Курской области северокорейского спецназа – по разным данным от трех до десяти тысяч "черных ниндзя" Ким Чен Ына. Глава Пентагона Ллойд Остин, а затем и генсек НАТО Марк Рютте бездоказательно заявили, что северокорейские войска уже размещены в Курске, и представляют собой "опасное расширение" войны. На Западе встревожены так, будто бы России не хватает своих войск специального назначения (своего ядерного оружия), и проекция военной силы КНДР в Европу может существенно изменить обстановку в Курской области (РФ) и на украинском ТВД. На фоне этой политической клоунады слышатся и глухие угрозы Пентагона о снятии всех ограничений на дальние удары американскими ракетами по территории РФ.Очевидно, Запад тревожит не отдельное вероятное, локальное и вполне законное участие войск КНДР в российской контртеррористической операции на территории РФ, а прецедент прямого военного столкновения "восставших" стран Азии и Глобального Юга в союзе с Россией – со "светлыми силами" Запада. Американский "гегемон" видит для себя прямой путь на пыльную обочину истории. Поэтому так безрассудно сжигает под Суджей все резервы ВСУ и альянса "доноров".Северокорейских "черных ниндзя" в Курской области пока не видели, а уничтоженных 28 октября на Брянщине диверсантов ВСУ – "белых ниндзя" из Польши, США и Канады – ФСБ России показала в полный рост (лежа), со всем иностранным вооружением и боекомплектом. Между тем, просроченный и неутомимый Зеленский в секретной части своего "плана победы" просит крылатые ракеты Tomahawk дальностью 2 400 км, то есть в семь раз дальше ATACMS. Такой "пакет неядерного сдерживания" в планы Вашингтона пока не входит, ибо гарантирует Третью мировую с применением оружия массового поражения в Европе и Северной Америке. Киевский режим, как "обезьяна с гранатой", становится все более опасным для "дрессировщиков" из США и НАТО.Президент РФ Владимир Путин 29 октября дал старт тренировке стратегических сил сдерживания – с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Путин отметил, что оснащенность ядерных сил современными образцами вооружения достигла 94 процентов (недосягаемый уровень для Пентагона), и "все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан". Наблюдаем за траекториями ракет и событий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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