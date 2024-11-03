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Глава правительства Грузии поздравил дипломатов страны с профессиональным днем
Глава правительства Грузии поздравил дипломатов страны с профессиональным днем
Sputnik Грузия
Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил членов дипломатического корпуса Грузии с Днем грузинской дипломатии, сообщили в пресс-службе правительства. День грузинской дипломатии отмечается в день рождения великого общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани. Премьер поблагодарил дипломатов за их труд, профессионализм и патриотизм, пожелав успехов в ответственной работе. День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани. Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель. Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, сулхан-саба орбелиани, мид грузии
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, сулхан-саба орбелиани, мид грузии
Глава правительства Грузии поздравил дипломатов страны с профессиональным днем
Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил членов дипломатического корпуса Грузии с Днем грузинской дипломатии, сообщили в пресс-службе правительства.
День грузинской дипломатии отмечается в день рождения великого общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии Сулхан-Сабы Орбелиани.
"Поздравляю членов дипломатического корпуса Грузии с Днем дипломата! Труд каждого дипломата имеет особое значение в реализации национальных целей нашего государства", – говорится в поздравлении.
Премьер поблагодарил дипломатов за их труд, профессионализм и патриотизм, пожелав успехов в ответственной работе.
День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани.
Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.
Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.