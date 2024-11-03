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"Кровь чьего ребенка вы хотите пролить?" – архиепископ Яков обратился к президенту Грузии
"Кровь чьего ребенка вы хотите пролить?" – архиепископ Яков обратился к президенту Грузии
Sputnik Грузия
Вместо того, чтобы делать общее дело на благо Грузии, в оппозиции хотят угодить акциями протеста "иностранцам", заявил иерарх ГПЦ 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Архиепископ Бодбийский Яков во время службы обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и женщинам-политикам из оппозиции с вопросом о предстоящих акциях протеста, в частности, священнослужителя интересует, для чего проводятся акции и "кровь чьего ребенка" хотят пролить организаторы. В понедельник, 4 ноября, в центре Тбилиси на проспекте Руставели должна пройти массовая акция протеста оппозиционных сил с требованием отмены результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых парламентских выборов. Как сказал священнослужитель во время проповеди, вместо того, чтобы делать общее дело на благо Грузии, в оппозиции хотят угодить акциями протеста "иностранцам". Что касается прошедших в Грузии выборов, то, по словам архиепископа, прозвучали некоторые жалобы как внутри страны, так и извне. В частности, недовольство выразила президент Молдовы Майя Санду, у которой, по словам священнослужителя, и своих проблем с выборами достаточно, а также представители Украины. Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, политика, саломе зурабишвили , гпц, грузинская православная церковь
грузия, общество, новости, политика, саломе зурабишвили , гпц, грузинская православная церковь
"Кровь чьего ребенка вы хотите пролить?" – архиепископ Яков обратился к президенту Грузии
Вместо того, чтобы делать общее дело на благо Грузии, в оппозиции хотят угодить акциями протеста "иностранцам", заявил иерарх ГПЦ
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Архиепископ Бодбийский Яков во время службы обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и женщинам-политикам из оппозиции с вопросом о предстоящих акциях протеста, в частности, священнослужителя интересует, для чего проводятся акции и "кровь чьего ребенка" хотят пролить организаторы.
В понедельник, 4 ноября, в центре Тбилиси на проспекте Руставели должна пройти массовая акция протеста оппозиционных сил с требованием отмены результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых парламентских выборов.
"Хочу обратиться к нашему президенту и госпожам из оппозиции, что нам дадут эти уличные акции?! Сегодня, если мы будем так поступать друг с другом, то не стоит и думать об Абхазии и Цхинвальском регионе. Кровь чьего ребенка вы хотите пролить? Подумайте о том, что вы защищаете?" – сказал архиепископ Яков.
Как сказал священнослужитель во время проповеди, вместо того, чтобы делать общее дело на благо Грузии, в оппозиции хотят угодить акциями протеста "иностранцам".
Что касается прошедших в Грузии выборов, то, по словам архиепископа, прозвучали некоторые жалобы как внутри страны, так и извне. В частности, недовольство выразила президент Молдовы Майя Санду, у которой, по словам священнослужителя, и своих проблем с выборами достаточно, а также представители Украины.
"Выступил на днях представитель Украины и говорил о нас. Любезный, ты вообще не проводишь выборы и о чьих выборах говоришь? Правда, желаю сохранить вам страну. Оставьте нас в покое", – сказал архиепископ.
Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.