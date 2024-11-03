https://sputnik-georgia.ru/20241103/neradivye-voditeli-za-devyat-mesyatsev-prinesli-byudzhetu-148-millionov-lari-290714186.html

Нерадивые водители за девять месяцев принесли бюджету 148 миллионов лари

Нерадивые водители за девять месяцев принесли бюджету 148 миллионов лари

Sputnik Грузия

Штрафы за нарушения правил дорожного движения в стране начинаются с 10 лари 03.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-03T16:48+0400

2024-11-03T16:48+0400

2024-11-03T16:48+0400

штраф

грузия

новости

общество

тбилиси

автомобили

водители

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии за три квартала 2024 года, набрали штрафов на общую сумму 147,9 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в период с 1 января по 15 октября 2024 года видеокамеры зафиксировали в Грузии 2,5 миллиона нарушений, из которых 1,2 миллиона – в Тбилиси. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой в период с 1 января по 15 октября 2024 года воспользовались 1,2 миллиона водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы на сумму 52,4 миллиона лари. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 7 884 видеокамеры, 2 356 из которых распознают номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно. Курс по отношению к доллару США на 3 ноября составляет 2,7264 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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штраф, грузия, новости, общество, тбилиси, автомобили, водители, грузинские дороги, машины и их водители