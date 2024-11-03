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Отношения Грузии с Россией ограничиваются экономикой и гуманитарными вопросами – премьер
Отношения Грузии с Россией ограничиваются экономикой и гуманитарными вопросами – премьер
Sputnik Грузия
Правительство Грузии однозначно проевропейское, что закреплено в Конституции страны, заявил премьер 03.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-03T17:56+0400
2024-11-03T17:56+0400
2024-11-03T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузию и Россию связывают вопросы торговли, экономики и гуманитарная тематика, дипломатических отношений между странами нет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью итальянскому телеканалу Sky. Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. По словам премьера, у Грузии нет дипломатических отношений с РФ. Как подчеркнул премьер, правительство Грузии однозначно проевропейское, что закреплено в Конституции страны. По данным национальной службы статистики "Сакстат", товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузино-российские отношения
Отношения Грузии с Россией ограничиваются экономикой и гуманитарными вопросами – премьер
17:56 03.11.2024 (обновлено: 19:05 03.11.2024)
Правительство Грузии однозначно проевропейское, что закреплено в Конституции страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузию и Россию связывают вопросы торговли, экономики и гуманитарная тематика, дипломатических отношений между странами нет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью итальянскому телеканалу Sky.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.
"Наше общение в основном касается гуманитарных вопросов, торговли и экономики. Если кто-то убедит нас, что прозрачность или какой-либо другой закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое соответствующее решение, хотя для этого необходимо искренняя дискуссия", – сказал Кобахидзе.
По словам премьера, у Грузии нет дипломатических отношений с РФ.
Как подчеркнул премьер, правительство Грузии однозначно проевропейское, что закреплено в Конституции страны.
"Для нас здесь не стоит вопрос, потому что в Конституции Грузии определено в качестве приоритета внешней политики страны, что все власти должны приложить все усилия для содействия европейской интеграции Грузии. Правительство однозначно проевропейское", – заявил Кобахидзе.
По данным национальной службы статистики "Сакстат", товарооборот между Грузией и Россией в январе-сентябре 2024 года сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,8 миллиарда долларов, а экспорт в Россию вырос почти на 2,2%.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.